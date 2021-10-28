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【富途FUTU】富瑞：富途證券35%收費客戶來自內地　關注內地投資者能否利用離岸銀行戶口開設證券帳戶

19:13 2021/10/28

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【富途FUTU】富瑞：富途證券35%收費客戶來自內地　關注內地投資者能否利用離岸銀行戶口開設證券帳戶

人行指明跨境互聯網券商屬境內無照駕駛，屬非法金融活動，富途證券（美：FUTU）股價暴跌。富瑞表示，據其估計，截至6月底止，富途證券約35%收費客戶來自內地，而富途證券管理層曾透露，第二季約兩成新增收費客戶來自內地。富途目標客戶是擁有離岸銀行戶口的內地人，令人關注中國政府會否推出新規，限制內地個人投資者開設離岸銀行戶口。富瑞指，將會密切留意監管機構未來公布的更多細則，注意當局如何處理互聯網券商的問題。

富途CEO：不存在倒閉問題【下一頁】

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富瑞：多個境內券商均設立境外分支

富瑞又稱，假如內地個人投資者可以在海外國家或地區，如香港開設銀行戶口，這個內地個人投資者能否利用該離岸戶口，在境外券商如富途證券般開設交易帳戶。

據該行了解，除富途證券及老虎證券，很多境內券商如海通證券已設立境外分支，向內地投資者提供買賣港股及美股的交易，而且外資券商包括盈透證券（Interactive Brokers）亦接受內地個人投資者開設交易帳戶。

富瑞未有調整富途目標價，12個月目標價165美元，評級「買入」。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況， 做好開市準備*

相關文章：【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）

相關文章：【互聯網監管】富途老虎證券續跌　官媒：跨境炒股服務未經批准　正完善規範

 

美股 港股 外資 富途（美：FUTU）

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