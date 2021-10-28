▲ 【富途FUTU】富瑞：富途證券35%收費客戶來自內地 關注內地投資者能否利用離岸銀行戶口開設證券帳戶

人行指明跨境互聯網券商屬境內無照駕駛，屬非法金融活動，富途證券（美：FUTU）股價暴跌。富瑞表示，據其估計，截至6月底止，富途證券約35%收費客戶來自內地，而富途證券管理層曾透露，第二季約兩成新增收費客戶來自內地。富途目標客戶是擁有離岸銀行戶口的內地人，令人關注中國政府會否推出新規，限制內地個人投資者開設離岸銀行戶口。富瑞指，將會密切留意監管機構未來公布的更多細則，注意當局如何處理互聯網券商的問題。

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富瑞：多個境內券商均設立境外分支

富瑞又稱，假如內地個人投資者可以在海外國家或地區，如香港開設銀行戶口，這個內地個人投資者能否利用該離岸戶口，在境外券商如富途證券般開設交易帳戶。

據該行了解，除富途證券及老虎證券，很多境內券商如海通證券已設立境外分支，向內地投資者提供買賣港股及美股的交易，而且外資券商包括盈透證券（Interactive Brokers）亦接受內地個人投資者開設交易帳戶。

富瑞未有調整富途目標價，12個月目標價165美元，評級「買入」。

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