【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 狗狗要移民 

他有都市異靈能力，能與動物，靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈——凡仙。

凡仙身邊有不少朋友這兩年在趕移民，若這狗狗也算上是朋友的話，這朋友也在趕移民，而且，牠很堅持！

狗狗已經18歲多了，按照一直“7：1人壽運算比率”公式計算，牠已經年過百歲了，而獸醫說牠的健康狀況一點也不樂觀──身體衰弱，吃不下，雙腿不能支持站立，沒幫助下也不能如廁，呼吸微弱，推算只有大概一週多的壽命，建議主人打安樂針讓狗狗離去。但牠的主十萬個捨不得，找來凡仙，問問他的意見。

凡仙是絕對不同意安樂死的，他當然支持，但也與狗狗「溝通」，看看牠的意願。想不到狗狗的意志很堅定，牠不要離開主人，也不要離開家裡其他三隻狗兄弟，牠要跟大家一齊，牠也要移民！

凡仙上朋友家看看狗狗，發現屋子雖然寬敞舒適，裝潢卻像隱世的高檔酒吧，時尚經典的沙發，幽暗富品味的水晶燈，一切都很好，就是不合適亟需正能量的老狗。凡仙也不客氣，要求朋友為狗狗作改動，燈要明亮的，窗簾得長期拉開， 窗戶必須經常開著，讓室內的空氣流通流通，把原有的負能量大大減弱。

眼看離舉家移民的日子還有三個多月，朋友一家也就堅持起來，共同努力，幫狗狗渡過那一週的危險期。奇怪的是，主人悉心照料老狗之餘，其他三隻狗兄弟也顯得非常團結，與年老的狗狗互動頻繁，經常替牠舔面，大家看得既溫馨，又傷感。

大概奇蹟就這樣發生了。狗狗一週後再看獸醫，健康竟然有顯著的進步，三個月後，開開心心的與大家坐飛機移民去。在新環境裡過又過了幾個月。一天朋友致電凡仙，說狗狗一整天躺了在沙發上不動，大概是準備離去，請凡仙在百忙中幫幫忙，送送牠。

凡仙伴著老狗，慢慢讓牠走向往下一站的那束光，殊不知，半路卻走丟了！馬上聯上朋友，卻發現家裡的老么狗狗在舔老狗的臉。是捨不得老狗吧! 大半夜頂著睡意的凡仙，繼續與狗狗「聯繫」，半睡半醒期間，聽到老狗吠了一聲，像是刻意叫醒凡仙。

不久，朋友的短訊就來了，說狗狗在睡夢中走了， 牠的狗兄弟也全在旁邊，與老狗完了牠為活在一起的一起而奮抖過的日子，圓了牠一家齊齊整整的夢。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

更多有故事的人@寡言（梁偉英）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！