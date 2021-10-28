【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才

▲ 美國星巴克加薪吸引人才（法新社圖片）

星巴克本月27日宣布，在2022年期間，將會為在美國工作的咖啡師，提升至少兩次的薪金，到2022年夏季時，最低工資會提高到每小時15美元（約116.6港元）。

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星巴克現時面臨勞動力不足的問題，在紐約州的水牛城的分店，員工正組建工會來解決長期人手不足的問題。星巴克表示，會在1月底為在這家分店，工作至少兩年的咖啡師加薪至多5%，擁有5年或以上經驗的員工，可以獲得高達10%的加薪。

星巴克計劃在2022年夏季進行第二次加薪，使平均工資達每小時17美元（約132.2港元），現時平均時薪為14美元（約108.8港元）。

食肆爭奪勞動力 星巴克提前加薪計劃

星巴克上一次提高工人工資是去年12月。其行政總裁Kevin Johnson當時表示，將在未來3年內，將員工時薪提高到15美元（約116.6港元）。隨著星巴克27日的宣布，加薪計劃將會提前。

星巴克除加薪外，還表示會提供200美元（約1,555港元）的推薦獎金，並在全美市場增加招聘，令咖啡師的工作更輕鬆。

酒吧和餐館現時面臨勞動力不足的問題，而行業專家和經濟學家表示，導致工人短缺的因素包括他們對新冠疫情的擔憂，以及需要照顧家庭，又或轉換工資更高的工作，例如美國某些市場的時薪已達23美元（約178.8港元）。

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責任編輯：陳明俊