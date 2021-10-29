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美國富人稅若成真 20大超級富豪要交幾多稅？

環球社會熱點 08:05 2021/10/29

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美國民主黨提議向億萬富豪開徵富人稅後，受惠Tesla股價急成而成為全球首富的馬斯克，立即連發數條帖文譴責。若富人稅去年實施，美國這2年已可獲得3,450億美元（約2.7萬億港元）稅收，佔全美20大富豪目前1.8萬億美元（約14萬億港元）資產淨值的19%。

美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網 【下一頁】

屬民主黨的參議院金融委員會主席懷登（Ron Wyden），周三（29日）正式提出針對億萬富豪的議案，內容涵蓋從未被徵稅的流動資產未實現盈利部分（unrealized gains），並建議2022年生效。

若富人稅去年已經實施，截至2021年9月，財經雜誌《福布斯》（Forbes）的全美400強富豪名單中，美國這2年已可獲得3,450億美元稅收，佔全美20大富豪目前1.8萬億美元資產淨值的19%。

換言而之，數目已經超出眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）估計，10年內獲得2,000億至2,500億美元（約1.56萬億至1.95萬億港元）。

《福布斯》2020年美國20大富豪排名

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若富人稅去年實施，《福布斯》首位的亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），去年需要繳交397億美元（約3,100億港元）稅款。

馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害 【下一頁】

電動車廠特斯拉（Tesla）股價愈升愈有下，新首富馬斯克（Elon Musk）今年已有多達830億美元（約6,474億港元）帳面增值，亦令其今年交稅金額由第3位升上第1位，需要為資產增長繳交200億美元（約1,560億港元）稅項。

根據非牟利調查新聞組織ProPublica取得美國國稅局文件，馬斯克2014至2018年間，僅繳稅4.55億美元（約35.5億港元）。

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責任編輯：李俊儀

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