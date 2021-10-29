  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 09:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二

環球社會熱點 08:35 2021/10/29

分享：

英國牛津及劍橋大學作為世界頂級名校，多年來是英國或全球不少學生的心儀學府。兩大名校最近公布2020年度收生數據，再次見到英國公立學校表現相當不錯，共計4間公校的學生，獲得牛津及劍橋取錄的人數進入前10，更有一間力壓著名私校伊頓公學，成為榜眼。

英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校 【下一頁】

近年來英國公立學校成績持續改善，牛津與劍橋大學陸續增加收取公校學生入讀，至2020年已有近6成新生來自公校，人數較20年前接近翻倍。去年兩間大學發出的取錄通知中，學生最多的頭10位英國學校中，便有4間為公立學校。

位於劍橋的公立文法學校（grammer school）Hills Road College，位列一眾公校之首，成為英國去年第二多學生取得牛津及劍橋取錄資格的學校，共計250名學生申請，71人獲取錄。

新生人數前100的英國學校中，有23間公立文法學校及19間預科書院入榜。

其他前列中學

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業 【下一頁】

2020年度兩間大學發放的取錄資格中，私立學校的數目仍然較多，48間私校有學生獲兩大學府錄取，當中以傳統名校西敏公學（Westminster School）人數最多，183人申請，93人成功獲得入學資格。

作為英國首相搖籃，歷來共有22名畢業生擔任首相的私校伊頓公學（Eton College）去年只排第三，208人申請，69人獲得取錄。另一名門私校哈羅公學（Harrow School）明顯遜色，2020年只得12人獲牛津劍橋錄取。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
2021/10/28
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
2021/10/27
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
2021/10/27
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
【英國王室】英女王繼續休養 缺席Cop26
2021/10/27
【英國王室】英女王繼續休養 缺席Cop26
【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元
2021/10/25
【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元

你可能感興趣

英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
13:27 2021/10/28
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
21:42 2021/10/27
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
18:15 2021/10/27
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
移民 大學 英國 中學 牛津大學 劍橋大學 BNO

上一篇文章

俄羅斯Rapper質疑慶祝二戰勝利 被指侮辱歷史接受調查

下一篇文章

美國富人稅若成真 20大超級富豪要交幾多稅？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
法國男冒認第一夫人親戚行騙 香港一酒店都中招
法國男冒認第一夫人親戚行騙 香港一酒店都中招
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間08:00）