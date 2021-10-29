牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二

英國牛津及劍橋大學作為世界頂級名校，多年來是英國或全球不少學生的心儀學府。兩大名校最近公布2020年度收生數據，再次見到英國公立學校表現相當不錯，共計4間公校的學生，獲得牛津及劍橋取錄的人數進入前10，更有一間力壓著名私校伊頓公學，成為榜眼。

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近年來英國公立學校成績持續改善，牛津與劍橋大學陸續增加收取公校學生入讀，至2020年已有近6成新生來自公校，人數較20年前接近翻倍。去年兩間大學發出的取錄通知中，學生最多的頭10位英國學校中，便有4間為公立學校。

位於劍橋的公立文法學校（grammer school）Hills Road College，位列一眾公校之首，成為英國去年第二多學生取得牛津及劍橋取錄資格的學校，共計250名學生申請，71人獲取錄。

新生人數前100的英國學校中，有23間公立文法學校及19間預科書院入榜。

其他前列中學

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2020年度兩間大學發放的取錄資格中，私立學校的數目仍然較多，48間私校有學生獲兩大學府錄取，當中以傳統名校西敏公學（Westminster School）人數最多，183人申請，93人成功獲得入學資格。

作為英國首相搖籃，歷來共有22名畢業生擔任首相的私校伊頓公學（Eton College）去年只排第三，208人申請，69人獲得取錄。另一名門私校哈羅公學（Harrow School）明顯遜色，2020年只得12人獲牛津劍橋錄取。

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責任編輯：吳漢培