「恐龍」現身聯合國會議 籲人類重視氣侯問題

聯合國日前在社交媒體上發布了一段短片（按此觀看），警告全球人類如果再不重視氣候變化，將會導致災難性的後果。片段中一頭恐龍空降聯合國大會現場，現身說法，指人類已經沒有時間再找藉口，警告再不立即行動，等待人類的只有滅絕。

聯合國開發計畫署 (UNDP） 的宣傳短片中，一隻會說話的兇猛恐龍參與聯合國會議，敦促世界領袖採取更多關注氣候問題，並發表演講，恐龍警告：「現在是人類停止找藉口，並開始作出實質改變的時候了」、「至少我們有大隕石（7,000萬年前恐龍滅絕的流行理論），你又有甚麼藉口呢？」

它又續指，透過財政政策補貼化石燃料，即使用納稅人資金來協助消費者減低煤炭、石油和天然氣的成本，在面對不斷變化的氣候時，其實既不合理也不合乎邏輯。UNDP 研究顯示，世界每年花 4,230 億美元資助消費者的化石燃料，即透過燃燒其他化石燃料、天然氣和煤炭來產生電力。

UNDP 外部關係與倡導部門主管 Urika Modeer指，制作此短片，雖然既有趣又引人入勝，但所討論議題絕不輕鬆。聯合國秘書長稱氣候危機是「人類的紅色警報」，指希望以短片提高人們對現況的關注，讓全世界必須立即為氣候變化採取行動。

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責任編輯：龍紀瑩

