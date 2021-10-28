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【百度9888】網約無人車平台「蘿蔔快跑」上架三款新車　未來3年擴展至30城市

股市 18:25 2021/10/28

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【百度9888】網約無人車平台「蘿蔔快跑」上架三款新車　未來3年擴展至30城市

百度 （09888） 今日舉行「Apollo Day」技術開放日，百度副總裁、自動駕駛技術部總經理王雲鵬稱，Apollo自動駕駛車輛已完成從四代車單一車型，發展到五代車三款車型，分別是Apollo Moon極狐版、威馬版、埃安版，為網約無人車平台「蘿蔔快跑」用戶提供更多選擇；自動駕駛安全路測里程已從600萬公里增加至1800萬公里。

現時蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五個城市開展載人運營服務，累計接待超40萬人次，未來3年運營範圍將擴展至30城市。據市場研究機構IHS Markit發布的《中國自動駕駛市場和未來出行市場展望》報告預測，Robotaxi市場規模預計超過1.3萬億人民幣，出行市場未來會轉向無人車出行服務場景。

自動駕駛基礎架構部總監陳卓宣布，發布Apollo 5G雲代駕企業版，為無人駕駛提供遠程協助，比如在面對臨時道路變更或交通管制等情況 ，接到求助請求後「5G雲代駕」可以接管無人駕駛車，幫助車輛解決問題。目前，5G雲代駕已實現商業化部署，僅憑1台駕駛艙，即可配比N輛無人車，大幅度降低運營成本。

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記者：李哲毅

港股 新經濟股 百度集團—SW（09888）

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