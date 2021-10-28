  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

筆架山豪宅緹山現樓單位曝光　陪你睇盡1724呎連花園單位

股樓投資 18:53 2021/10/28

分享：

由嘉里建設（00683）發展的九龍塘筆架山豪宅新盤緹山現樓單位首度曝光，單位為緹山2座地下A室，實用面積1,724平方呎，屬3房3套間隔，外連花園。

單位採用橫廳設計，闊度達8.5米，客飯廳連接地下花園。設計師以暖色為主調佈貫置室內空間，配合淡咖啡色傢俱以及特色燈飾，營造溫暖家居的感覺。客飯廳及戶外花園以玻璃趟門作分隔，將景觀及清新空氣引入室內。

飯廳擺放了長型八人餐桌，另以鮮橙色餐椅點綴，而客飯廳以金色及暖色系為主軸，配合木條特色牆身及藝術擺設。寢區方面，主人睡房闊度近6米，以大型玻璃窗引入室外山景。設計師又利用大地色系寢具及預留衣帽間位置，營造低調奢華的感覺。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

發商同步公布最新銷售安排，推出兩伙地下連花園特色戶招標，以是次開放的現樓單位2座地下A室為例，連一個住宅車位，招標指引價為7,488萬元，實用面積呎價為43,434元。發展商另引入738天超長成交期付款辦法，買家可先付20%樓款，先入住後成交，若提早完成交易，更可享最高7%現金回贈。

資料顯示，緹山提供5座別墅、14間洋房及2幢住宅大樓。銷情方面，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目已累售26伙，佔全盤六成單位，套現逾45億元。

同場加映︰【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【明賺實蝕】屯馬綫開通都要蝕？土瓜灣業主減價賣金都豪苑　3年微賺5萬離場
2021/10/27
【明賺實蝕】屯馬綫開通都要蝕？土瓜灣業主減價賣金都豪苑　3年微賺5萬離場
洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念
今日
洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念
【有相睇】將軍澳藍塘傲一房850萬沽　創同類新高　單位僅享少許海景
今日
【有相睇】將軍澳藍塘傲一房850萬沽　創同類新高　單位僅享少許海景

你可能感興趣

【明賺實蝕】屯馬綫開通都要蝕？土瓜灣業主減價賣金都豪苑　3年微賺5萬離場
19:41 2021/10/27
【明賺實蝕】屯馬綫開通都要蝕？土瓜灣業主減價賣金都豪苑　3年微賺5萬離場
洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念
今日 15:45
洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念
【有相睇】將軍澳藍塘傲一房850萬沽　創同類新高　單位僅享少許海景
今日 16:38
【有相睇】將軍澳藍塘傲一房850萬沽　創同類新高　單位僅享少許海景
私人屋苑 緹山 嘉里 九龍塘

上一篇文章

【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格

下一篇文章

「恐龍」現身聯合國會議 籲人類重視氣侯問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【大行點睇】瑞士百達黃思遠：中國股票變得更具吸引力　增持科技股
【大行點睇】瑞士百達黃思遠：中國股票變得更具吸引力　增持科技股
【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股
【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股
洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念
洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇