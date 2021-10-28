筆架山豪宅緹山現樓單位曝光　陪你睇盡1724呎連花園單位

由嘉里建設（00683）發展的九龍塘筆架山豪宅新盤緹山現樓單位首度曝光，單位為緹山2座地下A室，實用面積1,724平方呎，屬3房3套間隔，外連花園。

單位採用橫廳設計，闊度達8.5米，客飯廳連接地下花園。設計師以暖色為主調佈貫置室內空間，配合淡咖啡色傢俱以及特色燈飾，營造溫暖家居的感覺。客飯廳及戶外花園以玻璃趟門作分隔，將景觀及清新空氣引入室內。

飯廳擺放了長型八人餐桌，另以鮮橙色餐椅點綴，而客飯廳以金色及暖色系為主軸，配合木條特色牆身及藝術擺設。寢區方面，主人睡房闊度近6米，以大型玻璃窗引入室外山景。設計師又利用大地色系寢具及預留衣帽間位置，營造低調奢華的感覺。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

發商同步公布最新銷售安排，推出兩伙地下連花園特色戶招標，以是次開放的現樓單位2座地下A室為例，連一個住宅車位，招標指引價為7,488萬元，實用面積呎價為43,434元。發展商另引入738天超長成交期付款辦法，買家可先付20%樓款，先入住後成交，若提早完成交易，更可享最高7%現金回贈。

資料顯示，緹山提供5座別墅、14間洋房及2幢住宅大樓。銷情方面，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目已累售26伙，佔全盤六成單位，套現逾45億元。

同場加映︰【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機