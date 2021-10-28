【消費熱話】疫下時裝需求旺盛 法國時裝集團SMCP 銷量超疫情前

據路透社消息指，法國時裝集團SMCP財務報告稱，由於歐洲和美國的需求旺盛，第三季度銷售額接近大流行前水平，增長 8.4%。

SMCP主要股東為山東如意集團，但旗下品牌，包括 Sandro 和 Maje表示，有信心全年總銷售額能達10 億歐元（下同）。

在疫情下，SMCP 第三季度銷售額從去年同期的2.484億元升至2.717億元，勝於預期的2.66億元。在最近新任的總裁Isabelle Guichot指導下，完善更龐大的商店網絡，專注於快速增長的地區的擴張，以及網上購物服務。

然而早前傳出SMCP將被易主。至上周初，山東如意集團宣布旗下位於盧森堡的間接控股公司European Topsoho S.ar.l.，因未能到期贖回可轉換為SMCP集團股票的兩億半歐羅債券，預料將變更SMCP的控股權。

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責任編輯：龍紀瑩

