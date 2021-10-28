【理財智慧】專為女性而設的保險 生仔、激光矯視都有折 買唔買得過?

之前曾經談及近年興起的寵物保險，本文便要介紹一份專為女性而設的保險，該份保險的定位比較廣泛，除了跟指定的醫院和醫療機構合作外，到指定的合作醫療機構消費醫美的服務，包括整容、激光矯視等也可以享有折扣，甚至在養和醫院分娩也可以享有八折，便是去年由安盛保險(AXA)推出的「紅粉醫療保障」。

定期的女性體檢

由於「紅粉醫療保障」是一份與養和醫療集團和香港中文大學醫務中心合作，投保的女性可以定期 (每兩個保單年度一次) 享有免費的身體檢查，與一般的體檢不同，是專為女性而設，包括臨床盆腔超聲波、乳房檢查和柏氏抹片等檢查。有助投保人掌握自己的健康狀況。

婦科門診保障全包

「紅粉醫療保障」提供全額婦科的診症費用，投保人如果有任何婦產科需要的話，可以到指定的醫院求診，每年享有最多八次的婦科就診賠償，但婦科以外的診症便不會受保。同時，「紅粉醫療保障」也提供了網絡支援服務，投保人也可以透過網絡或電話方式作婦科診症，費用也受保。

但是婦科治療及藥物就不是全額保障，最多只是費用的70%，同時每次保障也不多於50,000元。即如果投保人一次的婦科診症需要支付70,000元，投保人的實付金額為 35,000元 。(50,000*0.3+20,000)如果投保人不幸患上女性的癌症，包括乳房、子宮頸、卵巢、輸卵管、陰道或陰戶的原位癌或癌症，可以享有100,000元的賠償。

不終身續保

有別於一般的醫療保險，可以提供終身受保，「紅粉醫療保障」對於投保人的年齡限制比較多，只限18-50歲的女性投保，也最多只續保到60歲。同時，保費的金額也不會是固定，可能會隨著投保人的申索次數或其他因素而有所影響。因此在投保前也要留意清楚當中的細節。

增值服務

「紅粉醫療保障」是一份與養和醫療集團、仁德醫學美容中心、嘉賓眼科專科及激光矯視手術中心合作的保險，如果在上述的公司選購任何服務，例如醫學美容、輔助生育方案、激光矯視或分娩配套(在養和醫院分娩享有8折優惠)，可以享有額外的優惠，但如果投保人希望可以享受分娩配套的話，由於有一年的等候期，所以也要「計好時間」生育。

是否值得購買

我認為購買「紅粉醫療保障」之前，不是細閱保障範圍，而是增值服務是否符合投保人的需要。因為對於「貪靚」的女性而言，如果可以享受當中幾項的增值服務，所節省的金錢已經足以省回支付的保費，特別是醫美的費用本身都較高昂，購買後即可以享有優惠。例如在仁德醫學美容中心進行鼻整型術，本身手術已動輒幾萬元，85折已經可以省回保費。

因此，單純以保障的角度「紅粉醫療保障」並不是十分吸引，但投保人以優惠卡的想法出發的話，便可以考慮購買。除了可以得到折扣外，也可以得到婦科的保障。

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責任編輯：陳佳恩