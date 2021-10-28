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【大行點睇】煤價短期料見頂 花旗最看好水泥業受惠

股樓投資 18:21 2021/10/28

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花旗發表報告，指國家發改委對煤價實行價格管制，預計若政策獲批，將改變現貨煤價的走勢。在價格限制下，進口煤炭將無利可圖，加上隨著新產能投入，且政府或對製造業有更多能源調控政策，因此壓制煤炭需求。不過，該行指出由於供應鏈上不同生產區域的成本協慮，因此煤價不會馬上由每噸2,000元人民幣跌至800元人民幣。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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在煤價預期下跌的情況，花旗指利好下游行業包括能源、水泥及鋁，而當中最看好水泥，認為是今年第四季及明年上半年原材料行業中的最佳板塊。行業首選包括海螺水泥 （00914） 、華潤水泥 （01313） 及中國建材 （03323）

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

華潤水泥控股（01313） 海螺水泥（00914） 中國建材（03323） 中華人民共和國國家發展和改革委員會 花旗銀行 板塊 經濟

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