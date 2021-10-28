美著名非裔作家批抨新超人性取向 恐失大學教席

美國漫畫公司DC Comics早前宣布，新一代超人Jonathan Kent是雙性戀人，引來美國社會不少爭議。美國弗吉尼亞州一間大學學者因批評DC漫畫公司，不應在書內向兒童介紹雙性戀，惹來大量抨擊並要求大學將她開除。

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弗吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的克里斯多夫新港大學（Christopher Newport University， CNU），一名駐校學者納爾遜（Sophia Nelson）在本月中於Twitter轉發DC漫畫公司，宣布新一代超人Jonathan Kent是雙性戀的文章。她指不理解將超人角色定為雙性戀的必要，認為若基督教父母的子女在漫畫接觸雙性戀角色，父母需要對子女作解釋，對父母及兒童而言會造成壓力。

納爾遜在回應批評時，亦認為漫畫不應牽涉基督教及雙性戀等議題。

然而，納爾遜的帖文引起重大迥響，當她得悉有人被其言論冒犯後，兩次在Twitter道歉並刪除推文。

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但風波持續發酵，有學生對納爾遜過往言論「起底」，發現她曾發文反對同性婚姻。學生周一（25日）在校園發起示威，不滿納爾遜的網上言論，部分甚至要求大學將她開除；亦有人在網上發起請願，要求大學取消她作為常駐學者的身份。校長亦於月中向全校傳達信息，形容納爾遜的言論造成「沉重痛苦」，校方亦將她與學生公開對話。

納爾遜則不後悔自己所發表的言論，認為美國兒童過分接觸與性別、性向有關的議題，堅稱兒童漫畫不應帶有異性戀、LGBTQ、基督教角色或任何類型的角色。

事實上，納爾遜是著名的非裔作家、記者、律師及政治評論員，曾撰寫多本有關黑人女性書籍，並屢獲殊榮。

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責任編輯：郭麗明