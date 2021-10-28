  • 25°C
香港時間 : 20211028日 (四) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席

環球經濟金融 19:18 2021/10/28

分享：

美國漫畫公司DC Comics早前宣布，新一代超人Jonathan Kent是雙性戀者，引來美國社會不少爭議。美國弗吉尼亞州一間大學學者因批評DC漫畫公司，不應在書內向兒童介紹雙性戀，惹來大量抨擊並要求大學將她開除。

無故被炒告遭反向歧視 美國白人男性獲賠7,776萬 【下一頁】

位於弗吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的克里斯多夫新港大學（Christopher Newport University， CNU），一名駐校學者納爾遜（Sophia Nelson）本月中於Twitter轉發相關消息時，稱自己不理解將超人角色定為雙性戀的必要。

她認為，若基督徒父母的子女在漫畫接觸雙性戀角色，父母需要對子女作解釋，對父母及兒童而言會造成壓力。

納爾遜其後回應批評時，亦指漫畫不應牽涉基督教及雙性戀等議題。惟納爾遜的帖文引起重大迥響，當她得悉有人被其言論冒犯後，兩次在Twitter道歉並刪除推文。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美國發首本非二元性別護照 性別欄增「X」選項 【下一頁】

但風波持續發酵，有學生對納爾遜過往言論「起底」，發現她曾發文反對同性婚姻。學生周一（25日）在校園發起示威，不滿納爾遜的網上言論，部分甚至要求大學將她開除；亦有人在網上發起請願，要求大學取消她作為常駐學者的身份。

大學校長月中已向全校傳達信息，形容納爾遜的言論造成「沉重痛苦」，校方將與她及學生公開對話。

納爾遜則不後悔自己所發表的言論，認為美國兒童過分接觸與性別、性向有關的議題，堅稱兒童漫畫不應帶有異性戀、LGBTQ、基督教角色或任何類型的角色。

納爾遜是著名的非裔作家、記者、律師及政治評論員，曾撰寫多本有關黑人女性書籍，並屢獲殊榮。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網
今日
美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網
無故被炒告遭反向歧視 美國白人男性獲賠7,776萬
今日
無故被炒告遭反向歧視 美國白人男性獲賠7,776萬
【新冠疫苗】加州餐廳無查接種狀況 被勒令停業
今日
【新冠疫苗】加州餐廳無查接種狀況 被勒令停業
警方證艾力寶雲道具槍有實彈 不排除作刑事起訴
今日
警方證艾力寶雲道具槍有實彈 不排除作刑事起訴

你可能感興趣

美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網
今日 17:31
美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網
無故被炒告遭反向歧視 美國白人男性獲賠7,776萬
今日 16:08
無故被炒告遭反向歧視 美國白人男性獲賠7,776萬
【新冠疫苗】加州餐廳無查接種狀況 被勒令停業
今日 16:38
【新冠疫苗】加州餐廳無查接種狀況 被勒令停業
網絡熱話 性取向 大學 DC 美國 基督教

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間21:00）

下一篇文章

美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間21:00）
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版）
法國男冒認第一夫人親戚行騙 香港一酒店都中招
法國男冒認第一夫人親戚行騙 香港一酒店都中招
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業