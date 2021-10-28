▲ 【業績｜內銀】中信銀行第三季純利增11.9%

中信銀行 （00998） 公布第三季季績，歸屬股東淨利潤按年增11.9%至127.3億元（人民幣，下同）；收入按年增4.9%至496.2億元。首三季計，歸屬股東淨利潤為417.6億元，按年增13.1%；收入為1,552.8億元，按年增3.9%。

中信銀行公布，首三季計，利息淨收入為1,106.9億元，按年下降1.7%；淨息差2.06%，按年下降0.21個百分點。

集團首三季資產總額達78,930.2億元，較上年末增長5.1%；負債總額72,595.2億元，較上年末增長4.4%。

資產質素方面，中信銀行首三季不良貸款率1.48% ，較去年底下降0.16個百分點；撥備覆蓋率184.6%，較上年底上升12.92個百分點；核心一級資本充足率8.8%，較上年末上升0.06個百分點。

中信客戶存款總額為46,954.3億元，較上年末增長3.7%，其中企業存款餘額35,981.9億元，較去年底增長4.5%；個人存款餘額8,235.3億元，較去年底增長0.2%；個人貸款餘額19,598.3億元，較去年底增長5.9%；個人客戶總數1.17億戶，較去年底增長5.8%。

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編輯：曾樂詩