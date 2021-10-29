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【數碼轉型】多雲端架構趨主流　加快企業轉型

科技 11:00 2021/10/29

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企業數碼轉型過程中，雲端工具不可或缺。有業界預測指出，疫情加快企業往多雲（multi-cloud）以及往邊緣運算方向推進，多雲架構勢成為未來20年的主流技術，助企業持續革新數碼業務，而如何妥善管理不同雲端的配置與安全性，將是未來雲端科技發展的重心。

VMware行政總裁Raghu Raghuram在VMworld大會上作出預測指出，多雲端將會未來20年的數碼商業模式，而且企業要由「雲端優先」的策略走向「雲端智慧」（cloud-smart），企業要基於其業務策略目標，自由選擇「正確」的雲，不受限制在單一雲端上。他表示，多雲架構加上邊緣運算，讓應用配置於更接近用戶的地方，對零售、製造業等尤其重要，而整體上創新架構更可提升企業靭性。

【5G技術】企業私有5G網絡　大幅加強設施裝置連接

他解釋，據調查機構K2數據，平均每間企業需要運行約500個應用程式，分布在不同雲端服務中。在VMware客戶中，現時有75%使用兩個或以上的公有雲，40%客戶使用三個或以上，以對應5G等創新需求。他表示，多雲端環境更為複雜和分散，重點是現時無論員工與顧客均有更高期望，

所有企業都面對有如Netflix這種公司的數碼業務挑戰，但同時手上資源難以相比。

VMware全球行業副總裁Jennifer Manry在會上分享，以零售業為例，倉存管理、即時數碼營銷、交易支付，這些涉及零售體驗的項目，增加行業對多雲與邊緣運算的需求。她續指，雲端是企業加強競爭的利器，但多雲管理的最大挑戰，未必在於前期建構，而投入運作後管理與管治的問題，包括要確保用戶能否正確地連接上雲、以至成本控制等，亦同樣重要。

【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要

【創新技術】迎合後疫情需求　策安推多項智能解決方案

記者：周俊霖

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