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【異動股】電價穩定鋁價難高企 美鋁急挫香港鋁業股齊跟跌

股樓投資 18:04 2021/10/28

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由於內地當局致力穩定煤價，降低電力供應不足的憂慮，而電力佔鋁生產成本近四成，因此電價趨穩令市場憂慮鋁價難以向上，倫敦金屬交易所3個月期鋁價格下跌近6%，一度創9月1日以來低位，而在美國上市的美國鋁業（美：AA）昨晚股價亦跌逾7%。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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受累鋁價下跌預期，在香港上市的鋁業股下跌。俄鋁 （00486） 最低見6.99元，收報7.78元，跌7%；中國宏橋 （01378） 最低見8.2元，創1個月低位，收市跌5.4%至8.37元；中國鋁業 （02600） 最低見4.43元，同創1個月低位，收市跌5.6%至4.72元。

同場加映  【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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撰文 : 謝克迪, CFA

俄鋁（00486） 美國鋁業（Alcoa，美：AA） 異動股 電力 經濟 中國鋁業（02600） 中國宏橋（01378）

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