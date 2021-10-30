【數碼轉型】酒店管理系統智能化　省人力增彈性

▲ Vouch為酒店提供智能方案，客人掃描二維碼便可無縫使用酒店內各種服務。（Vouch提供圖片）

酒店旅遊業逐步從疫情打擊中重整，積極採用創新科技方案。近年已有不少酒店集團引入數碼門鎖、自助機械人等創新項目。據新加坡旅遊科技初創Vouch創辦人兼行政總裁Joseph Ling分析，酒店引入科技有兩大挑戰仍待克服。首先，不少酒店創新應用的前提，需要客人下載專用手機App，但推廣成效叫人失望，

只住一所酒店一、兩晚的客人，不會想特地下載一個酒店應用。

再者，酒店行業引入現時主流的營運管理系統，或已有20年左右的時間，當時所作出的投資成本高，行業多少抗拒全面翻新至現代應用。惟這些舊式應用已落後時代，包括不能駁上雲端，而且酒店營運劃分為多個系統各自為政，增加提供快速服務的難度。

他續解釋，因疫情逼使多個國家的海外勞工返回家鄉，環球業界失去重要人力來源，

例如據我所知，英國有些酒店已提高薪金水平30%，但仍招聘不到足夠人手。

Ling續分享新加坡情況，雖然部分酒店會為檢疫人士提供隔離住宿服務，但當政府合約一旦完結，該酒店便要在一個月內調整至正常營運模式。酒店隔離住宿所需的人手不多，但一旦正常營運，入住率可在短時間內急升至9成。因此，酒店業酒店需要能更善用人手，並敏捷地調整營運規模，數碼方案自然為合理選項。

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Vouch提供的智能方案，基礎是以線上平台整合酒店服務系統、客人只需掃描酒店房間的二維碼，已可使用線上客服、房間服務要求、餐飲、設施預訂等服務，同時加入AI聊天機械人，回答客人常見問題，並且無需下載手機App。Ling強調，方案可與任何酒店現有管理營運系統、會藉App等配合，毋須大幅改動，酒店客戶可按需要選用模組，經約兩至四個星期調整系統，再讓員工接受簡單訓練，新服務系統已可上線。他續指，最受歡迎的模組，包括處理房間服務查詢，以及餐飲服務。

酒店業在疫情下一度面對嚴重衝擊，但因檢疫服務需求，加上調整至本地遊Staycation等的經營方針，得以重整旗鼓。Vouch表示，現已為25%新加坡的酒店房間提供服務。Ling指出，去年初至現在，該企服務的酒店房間數目增加逾20倍，現時已於10個國家經營，考慮疫情因素，這個成績已很理想。該企今年亦加快國際擴張步伐，在香港，早前就獲凱悅酒店集團採用，此外亦會在南韓、印尼、英國等地開拓市場。

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記者：周俊霖