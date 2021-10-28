  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G技術】企業私有5G網絡　大幅加強設施裝置連接

科技 18:30 2021/10/28

分享：

機場涉及精密運作，待升級至應用更多自動化技術時，5G的高速、低延遲愈來愈重要。（德國科隆/波恩機場官網圖片）

現今5G通訊發展持續推進，而企業要運用5G，建立私有5G網絡是可行方向。科技及業務解決方案服務供應商NTT Ltd.，其新興業務及創新執行副總裁Shahid Ahmed接受訪問時表示，陸續有大型企業透過建立私有5G網絡，連接設施強化營運，實現轉型。與上一代通訊技術，比如WiFi相比，5G的連接穩定度、延遲性等有明顯改善，滿足新一代技術運作的要求。

運算以微秒計 確保機場暢順

他舉例，與該企合作建構私有5G網絡的德國科隆/波恩機場為例。機場範圍面積約1,000公頃，過去以WiFi進行連接，需建立、管理數以百計的連接點，才可確保覆蓋。但機場運作涉及大量自動導航車輛的配置、內置各有重要功能、包括運算、即時監控等，「每架都仿如一個小型數據中心，並配備高清鏡頭、生物認證功能等應用」。

他續解釋，這些車輛需全時連接（always connecting），並且運算要做到以微秒（100萬分之1秒）計算的精確度，才足以確保機場運作暢順，「就如有一隻雀鳥飛過，不能接受鏡頭運作太慢、捕捉不到牠」。倘以WiFi連接，就算連接點彼此距離很接近，仍需不停切換，運作挑戰非常大。

該機場建立私有5G網絡，在同樣的機場範圍，只需2至3個接點已可覆蓋全域、為數以千計裝置提供連接，並改善網絡延遲度問題。據了解，升級5G後，能實現的應用包括追蹤定位、自動運載、保安機械人等。

Shahid Ahmed續指，在製造業方面，亦有採用私有5G網絡的範例。現時一間大型車廠，透過5G，連接廠內運作機械、完成自動運載、氣溫管理等。

廠內具視覺感應功能的自動裝置，特別需要低延遲的網絡，動作慢一點已可能影響生產綫。

5G裝置生態系統 成熟需時

他強調，多個行業都有運用私有5G網絡的空間，包括物流、製造、能源、礦業等、但要視乎企業本身的規模，同時企業私有5G亦會與WiFi、公共5G網絡等互補。而運用私企業用的5G發展當前挑戰，是研發支援5G裝置的生態系統未夠成熟，例如生物認證鏡頭、聯網車輛等，生產商數量暫仍有限，加上疫情爆發而來，全球半導體面對產能限制，廠商推新產品的時間更為拖長。惟亦強調，克服問題不會需時太久，

以我們與裝置製造商的溝通，幾乎所有人都有5G規劃，只是時間問題。

記者：周俊霖 

相關文章

【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要
今日
【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
今日
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
今日
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統
今日
【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統

你可能感興趣

【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要
今日 15:04
【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
今日 14:14
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
今日 15:18
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
創新科技及應用 疫情 Wi－Fi 機場 機械人 運輸 鏡頭

下一篇文章

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
【中美科技戰】無視華為禁令？　美數據儲存設備供應商疑違反限制　向華為出售硬碟
【中美科技戰】無視華為禁令？　美數據儲存設備供應商疑違反限制　向華為出售硬碟
【Google Pixel手機】開展Pixel手機宣傳攻勢　Google列出113個轉會理由　搞笑成份參半（有片）
【Google Pixel手機】開展Pixel手機宣傳攻勢　Google列出113個轉會理由　搞笑成份參半（有片）
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【交通科技】eVTOL飛行器有市場？　以色列初創研發兩人座位eVTOL
【交通科技】eVTOL飛行器有市場？　以色列初創研發兩人座位eVTOL
【蘋果擦拭布】蘋果「信仰之布」開箱　網民：顏色與官網存落差（多圖）
【蘋果擦拭布】蘋果「信仰之布」開箱　網民：顏色與官網存落差（多圖）