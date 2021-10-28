【5G技術】企業私有5G網絡　大幅加強設施裝置連接

▲ 機場涉及精密運作，待升級至應用更多自動化技術時，5G的高速、低延遲愈來愈重要。（德國科隆/波恩機場官網圖片）

現今5G通訊發展持續推進，而企業要運用5G，建立私有5G網絡是可行方向。科技及業務解決方案服務供應商NTT Ltd.，其新興業務及創新執行副總裁Shahid Ahmed接受訪問時表示，陸續有大型企業透過建立私有5G網絡，連接設施強化營運，實現轉型。與上一代通訊技術，比如WiFi相比，5G的連接穩定度、延遲性等有明顯改善，滿足新一代技術運作的要求。

運算以微秒計 確保機場暢順

他舉例，與該企合作建構私有5G網絡的德國科隆/波恩機場為例。機場範圍面積約1,000公頃，過去以WiFi進行連接，需建立、管理數以百計的連接點，才可確保覆蓋。但機場運作涉及大量自動導航車輛的配置、內置各有重要功能、包括運算、即時監控等，「每架都仿如一個小型數據中心，並配備高清鏡頭、生物認證功能等應用」。

他續解釋，這些車輛需全時連接（always connecting），並且運算要做到以微秒（100萬分之1秒）計算的精確度，才足以確保機場運作暢順，「就如有一隻雀鳥飛過，不能接受鏡頭運作太慢、捕捉不到牠」。倘以WiFi連接，就算連接點彼此距離很接近，仍需不停切換，運作挑戰非常大。

該機場建立私有5G網絡，在同樣的機場範圍，只需2至3個接點已可覆蓋全域、為數以千計裝置提供連接，並改善網絡延遲度問題。據了解，升級5G後，能實現的應用包括追蹤定位、自動運載、保安機械人等。

Shahid Ahmed續指，在製造業方面，亦有採用私有5G網絡的範例。現時一間大型車廠，透過5G，連接廠內運作機械、完成自動運載、氣溫管理等。

廠內具視覺感應功能的自動裝置，特別需要低延遲的網絡，動作慢一點已可能影響生產綫。

5G裝置生態系統 成熟需時

他強調，多個行業都有運用私有5G網絡的空間，包括物流、製造、能源、礦業等、但要視乎企業本身的規模，同時企業私有5G亦會與WiFi、公共5G網絡等互補。而運用私企業用的5G發展當前挑戰，是研發支援5G裝置的生態系統未夠成熟，例如生物認證鏡頭、聯網車輛等，生產商數量暫仍有限，加上疫情爆發而來，全球半導體面對產能限制，廠商推新產品的時間更為拖長。惟亦強調，克服問題不會需時太久，

以我們與裝置製造商的溝通，幾乎所有人都有5G規劃，只是時間問題。

記者：周俊霖