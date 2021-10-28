【港股追蹤】伊利成澳優大股東　大和指有重大協同效應　料股價可升50%

伊利(滬：600887)將以34.33%持股成為澳優乳業(01717) 最大股東，大和發表報告，指伊利與澳優在嬰兒配方奶業務上目標客戶、價格範圍及渠道不同，料未來有重大營運協同。



大和指，相較伊利，澳優更易獲得海外優質原材料以生產嬰兒配方奶，特別是羊奶板塊。考慮澳優在內地羊奶市佔踞首，料澳優在高端嬰兒配方奶板塊市佔比較伊利大。

報告稱，伊利在農村及偏遠城市有廣泛銷售網絡，特別是超級市場渠道，有助澳優擴大在內地銷售。澳優亦可強化母嬰用品店渠道(估算貢獻去年嬰兒配方奶收入逾90%)產品組合。伊利亦表態有意維持澳優管理層作業務發展。大和重申予澳優「買入」評級，目標價14.5元，相當於今明兩年平均預測市盈率15倍。

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