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【業績│油股】中石油第三季純利減少45%　煉化銷售板塊扭虧

股市 17:43 2021/10/28

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【業績│油股】中石油第三季純利減少45%　煉化銷售板塊扭虧

中石油 （00857） 第三季純利按年下跌44.8%至220.89億元（人民幣，下同），營業收入升37.5%至6837.6億元。中石油首三季純利增長646%至751.26億元。首三季集團整體原油產量減少5.6%至6.62億桶，可銷售天然氣產量增長6.5%至3,280.5十億立方英尺，油氣當量產量降0.4%至12.09億桶。

中海油業績，詳見【下一頁】

中石油首三季原油平均實現價格為每桶62.66美元，增長56.4%，其中國內實現價格為62.62美元，增長 51.1%；國內天然氣平均實現價格為每千立英方尺5.93美元，剔除匯率影響後，增長4.6%。中石油首三季海外原油產量1億桶，減少28.7%；可銷售天然氣產量143.9十億立方英尺，下降 16.6%；油氣當量產量1.247億桶，下降26.6%，主要是由於國際油價上升，部分海外項目產品分成減少，以及部分資源國限產政策影響。

油氣單位操作成本每桶11.36美元，增長12.8%，剔除匯率變動影響後增長4.5%。勘探與生產板塊首三季經營利潤583.69億元，增長191.8%。

單位加工成本持續下降

進一步加強成本費用管控，在油價上升的情況下實現單位加工成本持續下降。煉油與化工板塊虧轉盈，錄得經營利潤319.90億元，其中煉油業務扭虧，經營利潤201.33億元；化工業務經營利潤人民幣118.57億元，比上年同期增加人民幣52.55億元，創歷史同期最好水平。

非油業務效益同比大幅提升；持續加強銷售網絡開發，運用物聯網、雲平台、大數據、人工智能等數字技術，積極探索開展“油、氣、氫、電、非”綜合能源服務平台建設，國內首座綜合能源服務站正式投入運營。銷售板塊扭虧，經營利潤87.76億元。

天然氣與管道板塊經營利潤人民幣367.15億元，下降36.4%，剔除今年及上年管道重組收益影響後，則增長55.1%。

相關文章：【中石油涉貪】中石油前副總裁、昆侖前董事長凌霄涉嚴重違紀違法　主動投案

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*同場加映 →【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code）

 

 

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