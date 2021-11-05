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【ET開市直擊】中港通關最快下月中啟動？率先捕捉受惠股（11月1日-5日）

股市 12:18 2021/11/05

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點擊→中港通關最快下月中啟動？ 率先捕捉受惠股（附time code） （11月5日）   

點擊→聯儲局每月減買債150億美元有何啟示？同場加映捕捉電動車機遇（附Time code） （11月4日）  

點擊→議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（附time code） （11月3日） 

點擊→儲局議息聲明前 新經濟股再炒起（附Time code） （11月2日） 

點擊→市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code） （11月1日） 

點擊→【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code）（10月29日） 

*同場加映 →【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？教你從監管環境中尋寶（立即收看） 

【石Sir午市閒談】淺探科技股：騰訊、美團、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、雷蛇

 

 

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