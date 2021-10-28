【展覽復甦】國際環保博覽　創新科技引領環保進程　周六開放公眾入場

▲ 第16屆國際環保博覽，實體展於10月27日至30日，在香港會議展覽中心舉行（香港貿發局圖片）

第16屆國際環保博覽的實體展於10月27日至30日，在香港會議展覽中心舉行，博覽最後一天（30日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀。而網上展展期則至11月6日。

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是次展覽超過200家參展商參與，因應各地的出入境限制，參展商大多為本地展商，但亦有來自各地的展商派出本地代表或以網上形式參與，也有加拿大、日本和瑞典的展團支持，帶來不同的環保科技及產品。

香港特別行政區環境局局長黃錦星及香港貿發局總裁方舜文，10月27日為國際環保博覽主持開幕典禮。方舜文表示：「過去多年，世界各地政府已把可持續發展及碳中和，納入政策議程上。在新冠疫情推動下，多個國家及地區顯得更為積極，進一步將綠色政策與經濟復甦計劃融合起來。今年的國際環保博覽以『推動綠色復甦 邁向碳中和』為主題，展出最新的環保產品與方案、設備及科技，以協助政府決策者、生產商以至消費者等不同界別的人士，作出對環境更友善的抉擇，為環保出一分力。」

公眾日設綠色市集及環保工作坊

博覽的最後一天（10月30日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀。當日大會會請來香港天文台代表，講解氣候變化為香港帶來的影響；水務署也會舉辦有關「齊來慳水十公升 2.0」運動的講座，推廣節約用水文化；而信和集團將會介紹都市農莊與綠色酒店。

當日設有綠色市集，讓參觀人士選購各種綠色產品、健康食品、有機日用品及護膚品。亦設環保工作坊，教導大家以天然物料清理油污，從而了解海上油污對海鳥的影響，以及種植多肉植物。

設九大專區 解決不同環境問題

博覽設有九個專區，包括「空氣質素」、「環保產品」、「綠色建築及能源效益」、「綠色金融及ESG相關服務」、「綠色運輸」、「廢物處理及循環再造」、「水處理及水質管理」、「檢測、分析及認證」及「初創」專區。

其中「綠色建築及能源效益」專區，展示減低建築物的碳排放及提升能源效益的專業系統及解決方案；「綠色運輸」專區展示多款最新電動車及相關充電設備；「初創」專區吸引初創企業參展，展出針對環境問題的產品及技術等。

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責任編輯：陳明俊