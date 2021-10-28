【ESG】中電：龍鼓灘D2燃氣機組2023年投入運作　加強離岸風電場工作

▲ 中電燃氣發電機組（陳永康攝）

中電控股 （00002） 將於龍鼓灘新增2台燃氣發電機組，其中首台新機組D1已於去年投入運作，第2台D2正在興建，料2023年前投入服務。隨青山A廠的燃煤機組逐步退役，未來中電會繼續發展可再生能源，因香港地方較小，故會將眼光放大，冀達至政府的排放目標。

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中電強調燃料調整費有上調壓力，詳見【下一頁】

中華電力總裁蔣東強表示，D1機組成本60億元，資產壽命35年，投資會攤分多年入帳，故對電價影響輕微，目前中電亦正與政府就明年電費進行討論，有新消息會再公布。

蔣東強指，中電正加強離岸風電場工作，目前正進行前期可行性研究和早期設計階段，希望可準確估算項目，納入2024至28年發展計劃內。有關項目將交予政府審批，以推動本地發展可再生能源，投資取決項目投資金額和政府審批。

龍鼓灘發電廠有9台燃氣發電機

連同首台新機組，龍鼓灘發電廠目前共有9台燃氣發電機組正在運作，發電容量達3,225兆瓦，中電發電燃料組合中的天然氣比例，已由2019年少於30%，提高至去年約50%。蔣東強指，現時每度電的排放為0.37公斤，表現已勝很多地區。

中電首席執行官藍凌志早前曾稱，中電將會研究發展氫能，並引入更多清潔能源。

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