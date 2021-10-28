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【異動股】佳兆業遭標普及惠譽降評級　股價急挫18%創新低

股樓投資 17:53 2021/10/28

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佳兆業(01638) 遭標普及惠譽雙雙降信貸評級，該股今天跌破2015年3月所創低位1.34元，最低見1.17元，現報1.19元急挫18%。同系股份佳兆業資本(00936) 及佳兆業美好(02168)亦分別挫30%及10%。

標普及惠譽先後將佳兆業信貸評級由「B」下調兩級至「CCC+」，前者維持其展望為負面，以反映公司不可持續的資本結構、大量債務在短期內集中到期，以及流動性減少。隨著公司流動性被削弱，估計其未來12個月到期的32億美元境外票據再融資存在重大風險。

 

【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價

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撰文 : 周兆邦

佳兆業集團（01638） 港股

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