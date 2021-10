俄羅斯Rapper質疑慶祝二戰勝利 被指侮辱歷史接受調查

俄羅斯作為第二次世界大戰勝利國家之一,每年5月9日會在各大城市舉行閱兵儀式以作紀念。惟俄羅斯著名饒舌歌手莫爾根什泰爾恩近日接受訪問,指不明白為何今時今日仍要慶祝前蘇聯戰勝納粹德國,直指活動浪費金錢。有關言論被指侮辱俄羅斯二戰歷史,莫爾根什泰爾恩需接受調查。

莫爾根什泰爾恩(Alisher Morgenshtern)近日在YouTube上接受採訪,期間表示自己不明白為何俄羅斯還在慶祝,二戰中前蘇聯擊敗納粹德國。

「我不明白為何還在慶祝76年前發生的勝利。每年俄羅斯都需要為此花費數百萬美元。」

