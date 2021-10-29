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俄羅斯Rapper質疑慶祝二戰勝利 被指侮辱歷史接受調查

環球社會熱點 09:05 2021/10/29

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俄羅斯作為第二次世界大戰勝利國家之一，每年5月9日會在各大城市舉行閱兵儀式以作紀念。惟俄羅斯著名饒舌歌手莫爾根什泰爾恩近日接受訪問，指不明白為何今時今日仍要慶祝前蘇聯戰勝納粹德國，直指活動浪費金錢。有關言論被指侮辱俄羅斯二戰歷史，莫爾根什泰爾恩需接受調查。

俄羅斯否認利用能源作政治武器 願增天然氣供應量 【下一頁】

莫爾根什泰爾恩（Alisher Morgenshtern）近日在YouTube上接受採訪，期間表示自己不明白為何俄羅斯還在慶祝，二戰中前蘇聯擊敗納粹德國。

「我不明白為何還在慶祝76年前發生的勝利。每年俄羅斯都需要為此花費數百萬美元。」

（I honestly don’t understand this celebration of a victory that happened 76 years ago," Morgenshtern said. "Every year we spend millions on it.）

採訪片段周一（25日）上載到YouTube後，已獲得逾300萬次觀看次數。莫爾根什泰爾恩的言論，卻引來俄羅斯退役軍人不滿，有退伍軍人組織向調查委員會投訴。組織批評，莫爾根什泰爾恩言論侮辱對二戰中犧牲人士的歷史回憶。

    點擊圖片放大
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委員會其後發表聲明，表示將調查莫爾根什泰爾恩言論是否違反俄羅斯法律。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二（26日）表示，莫爾根什泰爾恩或不是出於惡意發表上述言論，而是出於無知，但強調他需為言論承擔道德責任。

全球首部太空實景電影完成拍攝 俄羅斯女演員返回地球 【下一頁】

莫爾根什泰爾恩其後在Instagram發表聲明向退伍軍人致歉，表示自己尊重並為退伍軍人感到自豪，但批評媒體扭曲他的說話原意。他接受採訪時強調，絕對沒有貶低慶祝活動的重要性，並指當局應該給予退伍軍人更多補貼。

莫爾根什泰爾恩曾因在部分原創歌曲中，宣傳吸毒而被罰款10萬盧布（約1.1萬港元）。

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責任編輯：李俊儀

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