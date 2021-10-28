【合約工略】土地註冊處請合約文員 協助處理與土地契約相關的文書工作 月薪1.3萬

土地註冊處請合約文員，月薪13,145元，職位除了對學歷有所要求外，亦需要中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識，職位主要協助處理與土地契約註冊、查冊、客戶服務、業權報告、業主立案法團登記等有關的文書工作。職位將按非公務員合約條款聘用，合約期為12個月。而受聘人如工作表現及行為均持續良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定須向強制性公積金所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。受聘人亦可根據《僱傭條例》的規定，享有休息日、法定假日(或代替假日)、產假及疾病津貼。每一服務年度可獲有薪年假12日。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人須以〔G.F. 340(3/2013修訂版)〕表格提出申請。該表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。填妥的申請表必須於截止申請日期或之前送達下述查詢地址。請在信封面上註明「申請合約文員職位」及回郵地址。請緊記支付足夠郵費，否則申請文件將退還寄件人及將不獲考慮。申請人可透過公務員事務局網站作網上申請。持有附註(g)學歷的人士如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內，以郵寄方式遞交修業成績副本及證書副本，並在信封面和證明文件的副本上註明網上申請編號。若提供的資料不全，或以傳真／電郵遞交的申請將不獲考慮。上述職位空缺的資料，亦載於香港特別行政區政府的「香港政府一站通」網站。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座28樓土地註冊處人力資源組

查詢電話：2867 5542

截止申請日期(日/月/年)：29/10/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂