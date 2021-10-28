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【本土品牌】港家品品牌疫市擴充　續改良產品取勝

商業 17:15 2021/10/28

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家庭用品及廚具品牌「天上野」於本地開設逾20間分店，其創辦人陳鍾鴻（Eddie）分享，在開設公司之前，自己曾經從事多份工作，包括清潔、產品推廣、前綫銷售等，但一直沒有放棄創業念頭。

<<【超市商機】Market Place瞄準港人需求、增加健康產品　引入Bakehouse主廚自家烘焙品牌（多圖）

<<【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店

研旗艦生鐵鑊   經歷挫折失敗 

Eddie稱，自己曾在一間大型廚具品牌任職前綫銷售人員，每日都需要接觸大量客戶，由於顧客對於產品的期望不一，因此產生各式各樣投訴。Eddie表示，在接觸不同顧客投訴後，逐漸了解更多產品的特性及用法，甚至存在不足的地方。此外，由於當時市場上很少人製造鐵鑊產品，在看到市場空白後，他便開始構思，研發一款可改良現有產品不足的鐵鑊。

及後他更到中國內地或台灣工廠生產，在研發及製造過程也經歷無數失敗，但卻從沒想過放棄，最後成功推出第一代鐵鑊，目前該款產品已發展至第14代。

不過Eddie坦言尚未滿意，未來仍會繼續改良，為消費者提供更佳的產品，例如再進一步減少鐵鑊厚度，但需要同時保存平均煮食溫度，避免將食物煮焦。

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近年品牌積極擴充業務，即使在疫情期間亦有增聘人手。Eddie指，與去年相比，今年員工數目增加接近20%，目前公司團隊約為100人。

至於員工方面，他指出，「現時很多公司不但將產品量化，在聘請銷售人員方面也進行量化。」他續指，公司在聘請前綫員工時，未必考慮該名員工是否適合當銷售人員。Eddie認為，公司的成功需依賴員工努力，產品也只是其次，並讓公司員工輪任工作崗位，從而找到合適自己的職務。

他表示，在員工管理上，不會設置太多制度及限制，並鼓勵他們主動表達個人想法，提出意見及問題，與公司一同進步。此外，該企也着重員工身心健康，Eddie表示會聘請教練，每個星期親自與員工一起做運動，不但可放鬆工作心情，更能增進身心健康，建立良好職場文化。

記者：李寶如

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