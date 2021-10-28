▲ 【業績｜燃氣股】新奧能源首9個月天然氣零售銷售量增兩成 第三季增長減慢

新奧能源 （02688） 公布季績，今年首9個月天然氣零售銷售量180.3億立方米，按年增加19.9%；上半年天然氣銷售量增長22.3%，意味第三季增長減慢。期內，工商業用戶氣量增長保持強勁，銷售量增長23.3%至143.6億立方米，佔零售氣量的 80%。民生用氣銷售量增長13.9%至30.76億立方米。新開發家庭用戶數量達18.8萬戶，按年增16.8%。

首9個月計，首燃氣批發銷售量按年升1.1%至58億立方米。綜合能源銷售量按年升61.2%。

新奧能源指出，9 月份受到限電政策於多個省份實施所影響，工業用氣有所放緩。然而，中央政府已指示必須確保即將 到來的冬季有穩定的電力供應，相關政府部門及電網企業正在採取積極措施鼓勵更多電力輸出及保障供應，預計限電對工業生產的影響將逐步緩解。。

另外，受電動車競爭及液化天然氣加注成本優勢下降所影響，期內汽車加氣站天然氣銷售量同比減少 12.6%至 5.98 億立方米。

新奧能源稱，第三季度全球液化天然氣供應仍然緊張，現貨價格更攀升至多年高位，公司今年首9個月的液化天然氣進口以長約為主，並審慎採購液化天然氣現貨。除了三大油的管道氣源採購外，集團亦積極籌措非常規氣源及提前鎖定陸上液化天然氣生產廠資源， 保障供應充足及穩定。

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