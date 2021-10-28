  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【人幣定存】人幣定存罕現破頂息 1個月短存享5厘年息

17:01 2021/10/28

分享：

招商永隆突搶人民幣短存，推1個月享5厘破頂息。

    點擊圖片放大
    +18
    +17

再有港銀搶人民幣定期存款息，招商永隆突出招，低調推1個月人幣定存享5厘年息，打破富邦由今年以來雄霸高息王的寶座，後者的相同存期為4.88厘。專家指自跨境理財通於上周二（10月19日）啟動後，激化人民幣搶存戰，難得令破頂息罕有再現。

招商永隆銀行回應本報查詢指，現時推出全新客戶享1個月人民幣定期存款年利率高達5厘，起存額為1萬元（人民幣，下同），存款上限5萬元，優惠會以電子優惠券形式，於全新客戶首次登入「一點通」手機App時發放，而電子優惠券的有效期為發放日起計30天，全新客戶必須透過「一點通」使用電子優惠券敍做定期存款。

3個月港元定存最高息3.28厘【下一頁

發言人補充，該行有權隨時修訂以上優惠，且特惠息及服務受有關條款及細則約束。參考今天離岸1個月拆息為2.87厘，而不少大小行的同期定存皆逾3厘，在牌面上是蝕本搶存，如建行亞洲、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）的1個月人幣定存年息齊為3.5厘，但要求兌換資金等附帶條款。此外，以招商永隆1個月人幣定存5厘的冠絕全城息率，倘以門檻1萬元計，期內賺息約42元，如以上限5萬元計，期內則穩袋208元。

另方面，綜觀跨境理財通自啟動以來，共有6間大小行人幣定存加息，包括交銀香港一周兩連加，今天再上調3個月年息0.05厘至2.6厘，這存期剛於本周一（25日）已加息。南商則加半年及一年人幣定存年息0.1厘，新息率分別報2.75厘，以及一年的2.8厘，如以一年期息率計，跟富邦齊膺雙冠王。同樣，渣打、建行亞洲、上商及招商永隆亦追趕加息快車。

專家以人民幣高息吸存出路多，遂令加息搶存戰加劇，如全城憧憬最快或於明天（29日）「國債入富」。

加元定存最高息達12厘【下一頁

花旗銀行回應本報查詢指，若富時羅素指數公司開始將中國的國債，分階段納入旗下富時世界國債指數（WGBI），為期12個月，估計最終佔比5.7%，該行推算最終或帶動約1200億美元的被動資金流入內地國債。

花旗發言人補充，目前全球三大債券指數已經先後將內地國債加入在內，而國債估值較其他主要經濟體吸引，加上與環球利率關連程度較低，配置優質的中國主權國債，有助提升組合多元化程度，故此預期直至2023年，每年或向外資吸金至少約1000億美元。

更多【高息定存】文章

相關文章：【加密貨幣】港產平台推穩定幣USDT定存、聲稱至少8厘　下月再推NFT交易平台

【美元定存】美元定存最高息達6厘 專家料美滙指數挑戰97

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

*同場加映 →【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 

 

富邦銀行 招商永隆 跨境理財通 人民幣新增貸款 人民幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【平保2318】平保第三季業績後遇削價潮　至少5家券商降目標價（附最新目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【成龍代言】成龍進駐快手開賬號兼出任「溫暖大使」　此前代言品牌屢出事（多圖）
【成龍代言】成龍進駐快手開賬號兼出任「溫暖大使」　此前代言品牌屢出事（多圖）
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【中國第一網紅】投資不足4個月　字節跳動退出李子柒經紀公司「微念」
【中國第一網紅】投資不足4個月　字節跳動退出李子柒經紀公司「微念」
【百富環球】FBI確認：搜查百富環球三個設施　百富環球疑涉網絡攻擊（第二版）
【百富環球】FBI確認：搜查百富環球三個設施　百富環球疑涉網絡攻擊（第二版）
【加元定存】加元定存最高息達12厘 外幣定存掀加息浪
【加元定存】加元定存最高息達12厘 外幣定存掀加息浪
【胡潤百富榜】馬雲馬化騰齊跌出中國富豪三甲、許家印身家插水　李嘉誠新上榜排多少？（附列表）
【胡潤百富榜】馬雲馬化騰齊跌出中國富豪三甲、許家印身家插水　李嘉誠新上榜排多少？（附列表）