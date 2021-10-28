【人幣定存】人幣定存罕現破頂息 1個月短存享5厘年息

▲ 招商永隆突搶人民幣短存，推1個月享5厘破頂息。

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再有港銀搶人民幣定期存款息，招商永隆突出招，低調推1個月人幣定存享5厘年息，打破富邦由今年以來雄霸高息王的寶座，後者的相同存期為4.88厘。專家指自跨境理財通於上周二（10月19日）啟動後，激化人民幣搶存戰，難得令破頂息罕有再現。

招商永隆銀行回應本報查詢指，現時推出全新客戶享1個月人民幣定期存款年利率高達5厘，起存額為1萬元（人民幣，下同），存款上限5萬元，優惠會以電子優惠券形式，於全新客戶首次登入「一點通」手機App時發放，而電子優惠券的有效期為發放日起計30天，全新客戶必須透過「一點通」使用電子優惠券敍做定期存款。

3個月港元定存最高息3.28厘【下一頁】

發言人補充，該行有權隨時修訂以上優惠，且特惠息及服務受有關條款及細則約束。參考今天離岸1個月拆息為2.87厘，而不少大小行的同期定存皆逾3厘，在牌面上是蝕本搶存，如建行亞洲、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）的1個月人幣定存年息齊為3.5厘，但要求兌換資金等附帶條款。此外，以招商永隆1個月人幣定存5厘的冠絕全城息率，倘以門檻1萬元計，期內賺息約42元，如以上限5萬元計，期內則穩袋208元。

另方面，綜觀跨境理財通自啟動以來，共有6間大小行人幣定存加息，包括交銀香港一周兩連加，今天再上調3個月年息0.05厘至2.6厘，這存期剛於本周一（25日）已加息。南商則加半年及一年人幣定存年息0.1厘，新息率分別報2.75厘，以及一年的2.8厘，如以一年期息率計，跟富邦齊膺雙冠王。同樣，渣打、建行亞洲、上商及招商永隆亦追趕加息快車。

專家以人民幣高息吸存出路多，遂令加息搶存戰加劇，如全城憧憬最快或於明天（29日）「國債入富」。

加元定存最高息達12厘【下一頁】

花旗銀行回應本報查詢指，若富時羅素指數公司開始將中國的國債，分階段納入旗下富時世界國債指數（WGBI），為期12個月，估計最終佔比5.7%，該行推算最終或帶動約1200億美元的被動資金流入內地國債。

花旗發言人補充，目前全球三大債券指數已經先後將內地國債加入在內，而國債估值較其他主要經濟體吸引，加上與環球利率關連程度較低，配置優質的中國主權國債，有助提升組合多元化程度，故此預期直至2023年，每年或向外資吸金至少約1000億美元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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