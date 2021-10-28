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【打卡好去處】《人生照相館II - Colour Therapy》冬日回歸進駐中環 首7770位觀眾可享85折優惠購入通行證

理財智慧 22:37 2021/10/28

分享：

雖然疫情下未能外出旅遊，但香港仍有不少好去處，讓各位港人消遣，人氣自助韓式影樓《人生照相館II》於今年12月再回歸進駐中環，近20個拍照場景等待大家，同時今次特意設有「寵物日」，歡迎港人和自家毛孩合照留念。

為了令各位更享受拍照體驗，參觀時間更加長至每時段150分鐘一節，部份特別日子更加長至180分鐘一節，《人生照相館II》-「Colour Therapy色彩療癒」帶來20個時尚感十足的打卡場景，包括超高人氣場景玩轉色彩，更增添多個極具玩味及色彩「爆bold」的韓國場景。

    點擊圖片放大
    +5
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另外，展覽將會一星期設有兩日「寵物日」，歡迎客人攜同毛孩一起來製造美好回憶，更可為毛孩即場租借精緻韓服以及飾物，讓牠成為帥氣的Oppa或美美Onni到不同的造景中拍攝，留下不一樣的成長記錄。

現時《人生照相館II》推出早鳥通行證，由11月5日早上10時至11月19日上KLOOK客路購買，首7770位觀眾即可享85折優惠，先到先得！

早鳥通行證優惠詳情：

開售日期： 2021年11月5日至11月19日
開售時間： 上午10時至晚上11時59分

普通通行證價格：

 

平日及周末：HKD $128*

(正價通行證：HKD $150)

聖誕節、新年、農曆新年時段：HKD $153*

(正價通行證：HKD $180)

寵物通行證價格：

 

內含兩張普通通行證、1位寵物通行證

(數量有限)

 

平日及周末：HKD $298

(正價通行證：HKD $350)

聖誕節、新年、農曆新年時段：HKD $357

(正價通行證：HKD $420)

*平日及周末：每節為150分鐘；聖誕節、元旦、農曆新年時段：每節為180分鐘。

《人生照相館II - Colour Therapy》活動詳情

日期：2021年12月1日至2022年2月27日

時間：中午12時至晚上8時30分*（部分日子除外）

地址：中環德輔道中173號 南豐大廈2樓6號舖（上環站E3出口）

*活動開放日期有機會因政府防疫政策而調整，請留意主辦公布

*活動時間可留意主辦公布

 

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責任編輯：潘曉豐

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