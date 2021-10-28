【業績｜內險股】中國人壽第三季純利按年跌54%至75億人幣 首三季新業務價值跌19.6%
股市 17:09 2021/10/28
中國人壽 （02628） 第三季純利按年下跌54.5%至75.27億元（人民幣；下同），因傳統險準備金折現率假設更新；期內收入按年跌1.5%至1751.1億元。首三季純利升3%至485.02億元；新業務價值同比下降19.6%。退保率為0.93%，與2020年同期相比基本保持穩定。
首三季累計保費收入5534.4億元，按年增1.8%，其中，續期保費為3922億元，按年增6.4%，短期險保費679.45億元，按年增1.6%，退保率為0.93%。
投資表現方面，中國人壽投資資產為45413.7億元，按年增10.9%，總投資收益1656.95億元，按年增12.8%，投資盈利為485.02億元，按年增3%。
另外，截至9月底，集團總銷售人力105.2萬人，按年減36.7%。
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編輯：曾樂詩
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