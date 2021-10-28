  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內險股】中國人壽第三季純利按年跌54%至75億人幣　首三季新業務價值跌19.6%

股市 17:09 2021/10/28

分享：

【業績｜內險股】中國人壽第三季純利按年跌54%至75億人幣　首三季新業務價值跌19.6%

中國人壽 （02628） 第三季純利按年下跌54.5%至75.27億元（人民幣；下同），因傳統險準備金折現率假設更新；期內收入按年跌1.5%至1751.1億元。首三季純利升3%至485.02億元；新業務價值同比下降19.6%。退保率為0.93%，與2020年同期相比基本保持穩定。

首三季累計保費收入5534.4億元，按年增1.8%，其中，續期保費為3922億元，按年增6.4%，短期險保費679.45億元，按年增1.6%，退保率為0.93%。

投資表現方面，中國人壽投資資產為45413.7億元，按年增10.9%，總投資收益1656.95億元，按年增12.8%，投資盈利為485.02億元，按年增3%。

另外，截至9月底，集團總銷售人力105.2萬人，按年減36.7%。

相關文章﹕【內險股】國壽9月保費收入491億人民幣 按月增38% 按年跌逾3%

【業績｜內險股】中國人壽上半年純利按年增34.2%、新業務價值跌19%　料代理人規模不會大增（第二版）

【華融危機】華融料去年全年虧損1029億人幣　中信、國壽資管等五大戰略投資者入股（第三版）

編輯：曾樂詩

*同場加映 →【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 

 

港股 傳統經濟股 業績公布 中國人壽（02628） 中國 人壽保險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升56點、納指期貨升0.4%　富途盤前挫逾兩成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升56點、納指期貨升0.4%　富途盤前挫逾兩成（不斷更新）
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【港股市況】恒生指數期結日跌73點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日跌73點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）