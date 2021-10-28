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【業績｜內銀】農行第三季多賺14%、增長較上半年加快　重農行多賺17%

股市 16:48 2021/10/28

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【業績｜內銀】農行第三季多賺14%、較上半年加快

農業銀行 （01288） 、郵儲銀行 （01658） 、重慶農商銀行 （03618） 今日公布第三季季績。農行公布，第三季盈利按年增14%至644億元（人民幣，下同），增幅較上半年的12.4%加快，農行期內營業收入增12.7%至1796億元，加權平均淨資產收益率12.74%，按年增0.62百分點。

總結首9個月，農業銀行年內盈利增12.9%至1867億元，營業收入增9.4%至5459億元。

資產質素方面，農業銀行至9月底不良貸款率1.48%，較去年底跌0.09百分點、按季跌0.02百分點。撥備覆蓋率288.04%，比上年末上升 27.40個百分點。期末核心一級資本充足率為11.18%。

農行上半年業績重點，可見【下一頁】

重慶農商銀行第三季盈利就增16.7%至30.18億元，營業收入增12%至79億元。至9月底，重慶農商銀行不良貸款率1.27%，較去年底少0.04百分點，重慶農商銀行核心一級資本充足率12.26%。

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港股 業績公布 農業銀行（01288） 郵儲銀行（01658） 重慶農村商業銀行（03618）

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