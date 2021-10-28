▲ 【業績｜電訊股】香港寬頻全年多賺1.1倍 楊主光：住宅客戶數可達百萬、電商HOME+ 進軍大灣區（第二版）

香港寬頻 （01310） 公布截至8月底的全年業績，期內收益為114.64億元，按年增21%；純利約2.07億元，按年增1.13倍；每股盈利約15.8仙；末期息37.5仙，按年減1.3%；全年派76.5仙，按年增2%。

香港寬頻今日跌1.21%，收報8.96元，以此推算，周息率約4.19厘。

楊主光：有信心住宅客戶數達百萬、HOME+繼拓大灣區

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光出席網上記者會時稱，有信心今個財年住宅客戶數量達到100萬人次，會以全城最進取的優惠搶佔份額。對於本港各大電訊商已推出5G服務會否影響公司上客量，楊主光引述政府數據指，現時約6至7%流動客戶使用5G計劃，長遠會取代4G及4.5G流動數據服務，但不認為市面上的全屋5G WiFi覆蓋服務會取代住宅光纖。

問及香港寬頻合營電商平台HOME+的發展方向，楊主光稱，除了現時的B2C電商外，會開拓B2B業務，以及進軍大灣區市場。

企業客戶約10.7萬戶，按年增2%，企業ARPU（每名用戶的每月平均收入）為3036元，按年增3%；住宅客戶約99.7萬戶，按年減少2%，住宅ARPU則為190元，按年增2%；流動通訊用戶約25.4萬戶，按年跌8%，流動通訊ARPU為111元，按年增1%。

Disney+OTT等新服務提高客戶忠誠度

住宅方案業務方面，香港寬頻稱，公司將為Disney+進入香港市場的獨家寬頻服務夥伴，加上不斷擴展的無限合一服務，將推動住宅業務增長，遠超基本網絡服務。香港寬頻又稱，擴大四合一服務組合至無限合一服務，可推動ARPU及用戶數目增長，並打破分開銷售寬頻、固網話音、內容娛樂及流動通訊服務的傳統局面，透過多項新服務，例如新增的Disney+ OTT服務、WiFi6網絡安全路由器及HOME+，擴大住宅生態圈，提高客戶忠誠度。

企業方案業務方面，公司估計在這毛利率近80%的行業中，香港寬頻的總電訊市場份額佔不到兩成，低市場份額基礎和高毛利率意味著公司可以提供非常優厚、與增長掛鈎的佣金，以推動市場份額增長，並透過結合於2020財年收購JOS的系統整合能力，進一步促進業務發展。

（第二版加入記者會內容）

相關文章：

【迪士尼串流平台】香港寬頻成Disney+獨家寬頻服務夥伴 （附特別早鳥優惠連結）

【業績│電訊股】香港寬頻上半財年少賺63% 中期息增5%至39仙、股息率約6.6厘

【港區國安法】香港寬頻按國安法停止連入「香港編年史」

記者：李哲毅

*同場加映 →【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code）