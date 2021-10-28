▲ 【業績│油股】中海油第三季油氣銷售收入增63%至580億元人幣 油氣淨產量增一成

中海油 （00883） 公布，由於國際油氣價格繼續走高和公司油氣銷量上升，第三季油氣銷售收入增加63.3%至580.3億元人民幣，期內平均實現油價升63.6%至每桶70.38美元，與國際油價走勢基本一致；氣價升21%至每千立方英尺7.08美元，主要來自中國及海外天然氣銷售價格上漲。

中海油第三季總淨產量升9.9%至1.441億桶油當量，國內淨產量達1億桶油當量，上升13.0%，主要來自曹妃甸6-4油田、旅大21-2油田等新項目投產以及陸上非常規氣田產量貢獻；海外淨產量4390萬桶油當量，升3.2%。

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開發生產方面，第三季成功投產6個新項目：旅大29-1油田、流花21-2油田、旅大6-2油田、渤中26-3油田擴建項目、秦皇島/曹妃甸岸電工程及渤中19-4油田調整項目。

期內共獲得9個新發現，並成功評價13個含油氣構造，當中國內海域墾利10-2構造獲得大型商業發現，探明地質儲量達億噸級；渤中28-1新增探明地質儲量超千萬噸；寶島21-1構造評價取得積極進展；海外，圭亞那Stabroek區塊獲得Whiptail、Pinktail和Turbot-2三個新發現。

第三季資本支出達約209.4億元人民幣，增加13.8%，主要原因是工作量同比增加。

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