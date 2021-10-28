  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│油股】中海油第三季油氣銷售收入增63%至580億元人幣　油氣淨產量增一成

股市 16:40 2021/10/28

分享：

【業績│油股】中海油第三季油氣銷售收入增63%至580億元人幣　油氣淨產量增一成

中海油 （00883） 公布，由於國際油氣價格繼續走高和公司油氣銷量上升，第三季油氣銷售收入增加63.3%至580.3億元人民幣，期內平均實現油價升63.6%至每桶70.38美元，與國際油價走勢基本一致；氣價升21%至每千立方英尺7.08美元，主要來自中國及海外天然氣銷售價格上漲。

中海油第三季總淨產量升9.9%至1.441億桶油當量，國內淨產量達1億桶油當量，上升13.0%，主要來自曹妃甸6-4油田、旅大21-2油田等新項目投產以及陸上非常規氣田產量貢獻；海外淨產量4390萬桶油當量，升3.2%。

中海油擬上交所上市，詳見【下一頁】

開發生產方面，第三季成功投產6個新項目：旅大29-1油田、流花21-2油田、旅大6-2油田、渤中26-3油田擴建項目、秦皇島/曹妃甸岸電工程及渤中19-4油田調整項目。

期內共獲得9個新發現，並成功評價13個含油氣構造，當中國內海域墾利10-2構造獲得大型商業發現，探明地質儲量達億噸級；渤中28-1新增探明地質儲量超千萬噸；寶島21-1構造評價取得積極進展；海外，圭亞那Stabroek區塊獲得Whiptail、Pinktail和Turbot-2三個新發現。

第三季資本支出達約209.4億元人民幣，增加13.8%，主要原因是工作量同比增加。

相關文章：【中海油ADR】中海油美國存托股份退市　紐交所維持決定、10日後生效　股價升逾2%

相關文章：【大行報告】大摩：油價與油股走勢將回復同步　調升「三桶油」目標價

港股 業績公布 中國海洋石油（00883） 天然氣

上一篇文章

【業績｜電訊股】香港寬頻8月底止全年多賺1.1倍　派末期息37.5仙　周息率4.19厘

下一篇文章

平保2318業績差　股價再挫怎算好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【美股期貨】道指期貨回穩升56點、納指期貨升0.4%　富途盤前挫逾兩成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升56點、納指期貨升0.4%　富途盤前挫逾兩成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日跌73點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日跌73點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）