【大行點睇】港交所平保績後 大行最新評級和目標價一覽

兩大藍籌金融股港交所(00388)和中國平安(02318)，近日先後公布上季業績。大行同時對兩股給予最新的評級和目標價。富瑞發表報告指，港交所第三季業績表現符合市場預期，季度淨利潤按季增長17％，按年減少3％，而由於營業額回升，收入按年增長10％，按季增長12％，新股市場亦表現強勁，但受到投資收益減少所抵銷，亦重申主板日均成交具有下行風險，北向交易或受到內地監管可能收緊的影響。滙豐證券則認為，港交所上季每股盈利較預期遜色。儘管得益於滬港通和衍生品業務，核心收入表現具韌性，但近期內日均成交量及新股上市放緩或削弱盈利勢頭，利率及監管情況或在中期對公司造成影響。

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而日前公布季績的平保，滙豐證券認為，平保新業務價值仍然疲弱，並引述其管理層在分析員會議上預計，今年壽險新業務價值將至少下降雙位數。該行續指，業績改善的關鍵催化劑包括緩解與房地產相關的擔憂及有關方正集團重組的更多細節等。高盛則認為，平保上季盈利增長勝預期，惟下調該股本年代理人數及新業務價值的指引。

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