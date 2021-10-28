【富途FUTU】富途盤前暴跌三成　成交超10億　央行官員批「從事非法金融活動」

▲ 【富途FUTU】富途盤前急挫 央行官員批「從事非法金融活動」

富途（美：FUTU）盤前跌幅增至三成，截至下午5時02分，富途低見46.5美元，成交額近1.6億美元。老虎證券（美：TIGR）跌逾兩成，跌穿7美元。富途、老虎證券兩家中資互聯網券商早前被指在內地「無牌經營」，央行官員最新表態，未在中國獲得許可的互聯網券商，如通過互聯網為中國客戶提供境外證券投資服務，屬於從事非法金融業務。

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦周三（27日）表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

人行：金融牌照有國界

路透報道，中國金融四十人論壇（CF40）網站周三刊登， 孫天琦於 第三屆外灘金融峰會全體大會上的演講稱， 除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。

他表示，國內也同樣，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業，全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

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孫天琦在演講中再度歷數第三方互聯網平台存款業務主要的風險隱患，認為互聯網平台未經批准開展代辦儲蓄業務， 不是利率是否合規的「闖紅燈」問題，而是本身就是屬於無牌上路的「黑車」。對於互聯網平台銷售公募基金、保險產品的問題，其再一次強調必須持牌經營。

人民網早前一篇分析文章稱，在美上市的富途控股和老虎證券等跨境互聯網券商，在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。

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編輯：區嘉俊