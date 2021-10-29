【富途FUTU】富途周五再跌9%、高位跌逾7成　李華：不存在倒閉問題、人行官員批「從事非法金融活動」（第二版）

▲ 【富途FUTU】富途盤前急挫 央行官員批「從事非法金融活動」

富途（美：FUTU）被人行官員不點名批評提供「非法金融業務」後，周四美股股價一度跌3成，全日跌13%。即使富途創辦人李華強調大多數客戶來自香港和海外，富途周五股價再走弱，最新跌9%至53.47美元。富途從年初204美元高位，至今累跌73%，年內累計升幅收窄至9%。

富途、老虎證券（美：TIGR）兩家中資互聯網券商早前被指在內地「無牌經營」，央行官員最新表態，未在中國獲得許可的互聯網券商，如通過互聯網為中國客戶提供境外證券投資服務，屬於從事非法金融業務。

富瑞指富途證券35%收費客戶來自內地【下一頁】

富途老虎證券最新回應【下一頁】

人行言論重點

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富途CEO李華在富途APP回應指， 富途證券是一間成立於香港，持有香港證監會頒發的1、2、3、4、5、7、9號牌照，並接受香港證監會規管的持牌機構。除了科技的運用和基於科技的創新成分更多之外，以第1類證券交易牌照相關的業務為例，富途證券在業務模式上與在香港持有同類牌照的外資、內資、港資等銀行證券機構並無二樣。

富途：資本金非常充足

富途證券自成為受香港證監會規管的持牌機構以來，運行情況良好，無任何不良監管記錄。 母公司富途控股在過去一年多募集到的150多億港幣的資金也大多用來支持富途證券的業務運營，因此資本金也非常充足。 不存在倒閉的問題。

官媒：跨境炒股服務未經批准【下一頁】

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦周三（27日）表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

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人行：金融牌照有國界

路透報道，中國金融四十人論壇（CF40）網站周三刊登， 孫天琦於 第三屆外灘金融峰會全體大會上的演講稱， 除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。

他表示，國內也同樣，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業，全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

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孫天琦在演講中再度歷數第三方互聯網平台存款業務主要的風險隱患，認為互聯網平台未經批准開展代辦儲蓄業務， 不是利率是否合規的「闖紅燈」問題，而是本身就是屬於無牌上路的「黑車」。對於互聯網平台銷售公募基金、保險產品的問題，其再一次強調必須持牌經營。

人民網早前一篇分析文章稱，在美上市的富途控股和老虎證券等跨境互聯網券商，在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。

編輯：區嘉俊