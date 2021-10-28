  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】復星旅遊文化獲MSCI評為「AA」級

股市 17:21 2021/10/28

分享：

【ESG】復星旅遊文化獲MSCI評為「 AA 」級

綜合性旅遊集團復星旅遊文化 （01992） 發公告，指獲國際指數公司明晟（美：MSCI）環境、社會和管治（ESG）報告中評為「 AA 」級。

2021年第三季度，復星旅遊文化的度假村及酒店，旅遊運營的營業額按年增91.3%，至31.5億元人民幣；Club Med的營業額按年增約119.7%；平均每日床位價格較2019年同期增長17%，復星旅遊文化表示，公司表現歸功於價值策略和有效的成本節約措施。

MSCI ESG報告提到復星旅遊文化已制定安全風險評估措施及定期對其設施進行安全測試，以降低發生事故時的監管風險，報告亦指出，集團設有全面獨立的審核委員會，負責監督可能損害少數股東權益的交易。

MSCI ESG評級是針對各個公司對環境、社會、治理風險和機會的管理情況進行研究、分析和評級，評級共分為7級，從高到低依次為AAA至CCC。

相關報道：【可持續發展】MSCI批上市企業推高氣溫3度　點名10大碳排放公司、巴郡亦上榜

【大行看法】富達國際：勿忽視中國市場　料MSCI中國指數科技股佔比減少

編輯：曾樂詩

*同場加映 →【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 

 

港股 Club Med ESG 酒店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升56點、納指期貨升0.4%　富途盤前挫逾兩成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升56點、納指期貨升0.4%　富途盤前挫逾兩成（不斷更新）
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【港股市況】恒生指數期結日跌73點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日跌73點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）