▲ 【ESG】復星旅遊文化獲MSCI評為「 AA 」級

綜合性旅遊集團復星旅遊文化 （01992） 發公告，指獲國際指數公司明晟（美：MSCI）環境、社會和管治（ESG）報告中評為「 AA 」級。

2021年第三季度，復星旅遊文化的度假村及酒店，旅遊運營的營業額按年增91.3%，至31.5億元人民幣；Club Med的營業額按年增約119.7%；平均每日床位價格較2019年同期增長17%，復星旅遊文化表示，公司表現歸功於價值策略和有效的成本節約措施。

MSCI ESG報告提到復星旅遊文化已制定安全風險評估措施及定期對其設施進行安全測試，以降低發生事故時的監管風險，報告亦指出，集團設有全面獨立的審核委員會，負責監督可能損害少數股東權益的交易。

MSCI ESG評級是針對各個公司對環境、社會、治理風險和機會的管理情況進行研究、分析和評級，評級共分為7級，從高到低依次為AAA至CCC。

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編輯：曾樂詩

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