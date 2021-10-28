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【有相睇】將軍澳藍塘傲一房850萬沽　創同類新高　單位僅享少許海景

股樓投資 16:38 2021/10/28

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九建（00034）旗下將軍澳石角路新盤「海茵莊園」登場，帶旺將軍澳區的二手交投，個別屋苑再錄新高成交，其中藍塘傲3座的一房單位，近日以835萬元易手，創同類單位新高價。 

中原地產伍錦基說，藍塘傲3座中層C室，實用面積407平方呎，一房間隔，坐向東南，望內園、少海景，原業主於今年10月放盤，原開價850萬元，其後減價15萬元，以835萬元易手，創同類單位新高價，實用呎價20,516元。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位入伙僅數年，裝修新淨，可即買即住。資料顯示，原業主於2016年10月以615萬元買入上址，持貨5年，現帳面賺約220萬元，物業期內升值約36%。 

焦點新盤

洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念【下一頁

#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 藍塘傲 將軍澳 中原地產

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