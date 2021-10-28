【有相睇】將軍澳藍塘傲一房850萬沽　創同類新高　單位僅享少許海景

九建（00034）旗下將軍澳石角路新盤「海茵莊園」登場，帶旺將軍澳區的二手交投，個別屋苑再錄新高成交，其中藍塘傲3座的一房單位，近日以835萬元易手，創同類單位新高價。

中原地產伍錦基說，藍塘傲3座中層C室，實用面積407平方呎，一房間隔，坐向東南，望內園、少海景，原業主於今年10月放盤，原開價850萬元，其後減價15萬元，以835萬元易手，創同類單位新高價，實用呎價20,516元。

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從代理提供的相片可見，單位入伙僅數年，裝修新淨，可即買即住。資料顯示，原業主於2016年10月以615萬元買入上址，持貨5年，現帳面賺約220萬元，物業期內升值約36%。

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