美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網

美國民主黨周三（27日）提出向億萬富豪開徵富人稅，資助政府數萬億美元預算案。 參議院財經委員會主席懷登建議，向連續3年收入超過1億美元（約7.8億港元）、持有超過10億美元（約78億港元）資產的人士徵稅，估計全美約700人納入新稅網，預期收益達數千億美元。

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參議院財經委員會主席民主黨議員懷登（Ron Wyden）周三提出徵收富人稅提議，表示現時有一個歷史性機會向億萬富翁徵稅，從而恢復稅務制度公平性，並為預算案內的福利開支提供資金。

懷登指，富人稅旨在防止億萬美元富翁以不同方式逃稅。在美國現時政策下，對於可交易的投資如股票，納稅人每年需要就收益繳納稅款，同時要申報損失；而部分情況下，億萬富翁可利用稅務虧損結轉，抵銷應繳稅款。

此外，如億萬富翁持有大量非流動資產如物業，雖然無需每年因而交稅，但在出售資產時，需要為投資收益納稅。

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富人稅計劃向連續3年賺取1億美元（約7.8億港元）、或持有超過10億美元（約78億港元）資產的人士微稅，預料影響700名億萬富翁，亦可為政府增加數千億美元稅收。

據悉，計劃建議在富人稅生效首年，相關人士可選擇在5年內分期繳稅，亦可將一間企業最多10億美元股票指定為非流動資產，確保維持企業控制權。然而，加徵富人稅未獲大部分黨員認同，部分民主黨人已表明對此有疑慮，並建議提高利得稅率。

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責任編輯：郭麗明