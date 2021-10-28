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【2021稅貸戰】恒生新推稅貸息1.35厘 全城第3低

16:19 2021/10/28

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恒生新出稅貸最低息為1.35厘，為巿面第3低息。

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再有大行搶攻綠色炸彈的商機，恒生 （00011） 今天（10月28日）新推名為「稅安心」的稅務貸款計劃，以貸款100萬元及還款期12個月計，最低息為1.35厘。

至今已有10間業界出招，而恒生的1.35厘暫時為全城第3低，這是繼大新 （02356） 的1.08厘，東亞 （00023） 及星展的1.33厘，而高踞平息榜三甲列。

＊逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》與你談股論市*

總覽新一輪稅貸大混戰中，至今已有7行減價，恒生的劈幅為第2大，從去年的2.01厘、降至今年的1.35厘，下調0.66厘，倘以幅度計，削幅32.8%，僅次於星展的33.8%劈幅。

Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈【下一頁

此外，若把財務公司也計在內，Aeon信貸財務公司的稅貸計劃，以借貸額10萬元及12個月計，最低稅貸息為3.12厘，跟上年一樣沒加價。但比併現金回贈，該行向合資格人士送出最高1萬元現金回贈，暫為市面最手爽，此計劃須至少借60萬元等附帶條件，而借50萬元也有6000元回贈。

＊逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況， 做好開市準備*

單以傳統銀行及虛擬銀行的現金回贈衡量，花旗以4000元回贈為最慷慨，恒生最高也有2000元。而虛銀眾安（ZA Bank）向合資格的全新客戶餽贈400元現金獎賞。

至於以貸款上限比較，中銀香港 （02388） 及工銀亞洲齊以400萬元為最高。以稅貸息來看，則以大新的1.08厘為全城最低息。

相關文章：【2021稅貸戰】大新稅貸最低1.08厘　上限10萬元

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

眾安銀行 虛擬銀行 Aeon 信貸（00900） 大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 稅務貸款

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