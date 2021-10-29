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【理財熱話】舊公司MPF供款「供多咗」 要求打工仔退回一萬多元供款 網民：留意有冇「出少了糧」

理財智慧 09:00 2021/10/29

分享：

有網民在網上發文，最近收到之前任職公司的來電，由於之前同事手誤的原因，MPF僱主的供款「供多咗」，因此致電樓主要求退回一萬多元的MPF供款。樓主指自己已經忘記當日的供款金額，也無法證明當時「供多了多少」，但同時擔心會不會有任何法律風險。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【理財熱話】白手興家女老闆大獲利 獎員工2張頭等機票及8萬現金  【下一頁

此貼文一出後，不少網民都建議樓主不用理會舊公司，甚至有人提出當日供款多了變相令收入減少，公司有「逃稅」的風險，「所有的供款都是存到受托公司的戶口內，也不是直接現金付予樓主，舊公司想取回的話，直接與受托公司提出，但成事機會是零」、「叫舊公司先跟稅局交代」
 
另有網民認為如果舊公司仍對樓主「窮追猛打」，可以考慮直接報警，認為樓主在事件上並無任何法律責任：「樓主可以直接報警，等警察查舊公司是否涉及詐騙」、「公司的供款多了，是『自願性』供款，也是公司的決定，樓主並無任何責任」、「叫舊公司好好營運，等樓主65歲退休再追」同時，也有人提出是否舊公司「出少了糧」，提醒樓主可以追回薪金。

 

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責任編輯：陳頌潔

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