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【大行看法】公募基金「抱團」板塊曝光　瑞銀：建議增持消費並減持材料

股市 16:13 2021/10/28

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公募基金三季報披露完畢，各基金公司調倉操作浮面，繼續「抱團」電動車和新能源。瑞銀證券A股策略分析師孟磊指，三季度國內公募基金繼續減倉消費與醫藥板塊，進一步轉投電動車或新能源等主題以及中上游材料股。

被公募減倉的幅度最大的板塊是飲料製造（白酒）、電子、生物製品和銀行，配置分別按季下降了2.2、1.4、0.8和0.7個百分點。加倉幅度最大的板塊是化學製品、有色金屬、電氣設備和證券，分別上升1.4、1.3、1.2和0.8個百分點。

孟磊指，近期市場總體維持盤整，投資者普遍對經濟放緩表示擔憂，但同時對宏觀政策放鬆有所期待。面臨多重不確定性的環境下，建議投資者增持消費，並減持材料。

該行認為，消費板塊的股價表現在今年首三季相對疲軟的主要原因，是其盈利增長在經濟全面復蘇的背景下大幅落後順周期行業。但認為，具有穩定長期增長前景且估值已大幅回撤的「高品質成長」消費板塊，因盈利穩定性和高可見性，有望重回市場焦點。

考慮到近期部分原材料價格出現大幅波動甚至下跌，瑞銀預計進入四季度公募基金或將逆轉此前加倉材料減倉消費的操作。

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編輯：區嘉俊

A股 經濟 板塊 公募基金

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