【先買後付】BNPL支付平台Atome：18至35歲客戶佔70% 計劃未來推跨境支付服務

Buy Now Pay Later（BNPL）支付平台Atome在港成立一周年，其業務總經理余洋帆表示，約70%平台客戶的年齡分布為18歲至35歲，當中女性客戶佔63%，但他指男性客戶的消費能力強，相信和男性愛購買高價電子產品或較大件的家具等用品有關。

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目前Atome擁有500間合作商戶，類別涵蓋美容、家品、時裝等，未來將繼續接觸和擴大至更多行業，除了不同零售商外，也有意接觸餐飲業的商戶，希望有更多品牌加盟，讓更多人使用。他指，BNPL的消費模式能有助商戶提升消費者的購買意慾，為了緊貼消費者的需求，該企推出了新社交平台功能，並已率先在新加坡試行，預計明年第一季將在港推出。

除了進駐香港，Atome亦有於東亞各地區均發展業務，包括新加坡，越南、泰國等國家，未來擬會進駐至日本、韓國等，他又預告，平台正計劃發展跨境消費，冀望在各國恢復通關後，客戶能於旅遊時，使用該區APP消費，享有先買後付的服務。

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責任編輯：潘曉豐