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港股期結後走勢點睇　溫傑列出5大關注

股市 16:05 2021/10/28

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港股期指結算日，恒生指數反覆向下。港股走勢如何？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）列出5大關注，立即點擊收看／收聽。

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49：41 - 觀眾問股：希瑪眼科  （03309）  7.7元有貨　前景點睇？
51：24 - 港交所  （00388）  會再跌？現價可買入？
52：35 - 聯想  （00992）  睇好？7.6元有貨可上望9.2元？
53：44 - 「八大金剛」買賣策略
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56：53 - 財經日誌提提你

 

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