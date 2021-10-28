【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統

為了迎合摺疊手機、大屏幕平板電腦等產品的發展趨勢，Google繼今月初正式推出新作業系統Android 12後，緊接再於Android開發者高峰會（Android Dev Summit）上發布另一作業系統Android 12L。Android 12L針對平板電腦及摺疊手機而設，Google Android工程部門副總裁Dave Burke表示，Android 12L改進了大屏幕裝置上的使用者介面，如通知、快速設定、鎖屏等。

以往的Android作業系統，雖然設有雙畫面同步作業等功能，但並非針對大屏幕裝置而設。Google表示，新的Android 12L作業系統搭載於屏幕尺寸超過600dp的摺疊手機或平板電腦後，選單就會改以左右兩欄布局顯示，左邊為快速設定選項，右邊則為通知畫面，更充分利用屏幕區域。

Android 12L作業系統包括以下重點：

快速設定及通知畫面，改以左右兩欄布局顯示

新增工作列，讓用戶快速切換應用程式

所有應用程式都可進入分割屏幕模式

此外，Android 12L還為摺疊裝置準備了一個應用程式介面（API），允許開發者針對摺機的中間摺位，加入「自然分割線」的功能。例如開啟電子書應用程式時，程式可以感測到摺機中間摺位，在全屏幕顯示模式也可分隔開兩頁書，同樣以左右兩頁的布局顯示。

目前在Google已開放Android Studio預覽版，不過公開版本就有待明年初伴隨Android 12平板電腦及摺機一同登場。

責任編輯：黃顯晴