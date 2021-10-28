  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統

科技 17:15 2021/10/28

分享：

為了迎合摺疊手機、大屏幕平板電腦等產品的發展趨勢，Google繼今月初正式推出新作業系統Android 12後，緊接再於Android開發者高峰會（Android Dev Summit）上發布另一作業系統Android 12L。Android 12L針對平板電腦及摺疊手機而設，Google Android工程部門副總裁Dave Burke表示，Android 12L改進了大屏幕裝置上的使用者介面，如通知、快速設定、鎖屏等。

以往的Android作業系統，雖然設有雙畫面同步作業等功能，但並非針對大屏幕裝置而設。Google表示，新的Android 12L作業系統搭載於屏幕尺寸超過600dp的摺疊手機或平板電腦後，選單就會改以左右兩欄布局顯示，左邊為快速設定選項，右邊則為通知畫面，更充分利用屏幕區域。

Android 12L作業系統包括以下重點：

  • 快速設定及通知畫面，改以左右兩欄布局顯示
  • 新增工作列，讓用戶快速切換應用程式
  • 所有應用程式都可進入分割屏幕模式

此外，Android 12L還為摺疊裝置準備了一個應用程式介面（API），允許開發者針對摺機的中間摺位，加入「自然分割線」的功能。例如開啟電子書應用程式時，程式可以感測到摺機中間摺位，在全屏幕顯示模式也可分隔開兩頁書，同樣以左右兩頁的布局顯示。

目前在Google已開放Android Studio預覽版，不過公開版本就有待明年初伴隨Android 12平板電腦及摺機一同登場。

責任編輯：黃顯晴

相關文章

【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
今日
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【Adobe新功能】Adobe新增「Photoshop內容憑證」功能　助用戶分辨NFT真偽
今日
【Adobe新功能】Adobe新增「Photoshop內容憑證」功能　助用戶分辨NFT真偽
【AirPods】AirPods 3值得購買嗎？　外媒點評新產品兩大可惜之處
今日
【AirPods】AirPods 3值得購買嗎？　外媒點評新產品兩大可惜之處
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
今日
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU

你可能感興趣

【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
今日 14:14
【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能
【Adobe新功能】Adobe新增「Photoshop內容憑證」功能　助用戶分辨NFT真偽
今日 12:00
【Adobe新功能】Adobe新增「Photoshop內容憑證」功能　助用戶分辨NFT真偽
【AirPods】AirPods 3值得購買嗎？　外媒點評新產品兩大可惜之處
今日 13:00
【AirPods】AirPods 3值得購買嗎？　外媒點評新產品兩大可惜之處
作業系統 Google Android

上一篇文章

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom

下一篇文章

【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】無視華為禁令？　美數據儲存設備供應商疑違反限制　向華為出售硬碟
【中美科技戰】無視華為禁令？　美數據儲存設備供應商疑違反限制　向華為出售硬碟
【Google Pixel手機】開展Pixel手機宣傳攻勢　Google列出113個轉會理由　搞笑成份參半（有片）
【Google Pixel手機】開展Pixel手機宣傳攻勢　Google列出113個轉會理由　搞笑成份參半（有片）
【蘋果擦拭布】蘋果「信仰之布」開箱　網民：顏色與官網存落差（多圖）
【蘋果擦拭布】蘋果「信仰之布」開箱　網民：顏色與官網存落差（多圖）
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
【交通科技】eVTOL飛行器有市場？　以色列初創研發兩人座位eVTOL
【交通科技】eVTOL飛行器有市場？　以色列初創研發兩人座位eVTOL