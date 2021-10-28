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【譚仔2217】譚仔踩入時裝界 夥HKDI設計譚仔姐姐2026年制服

Hot Talk 22:29 2021/10/28

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【譚仔2217】譚仔踩入時裝界 夥HKDI設計譚仔姐姐2026年制服

譚仔 （02217） 即將邁向25週年，除米線外，今次更加踩入時裝界， 與香港知專設計學院（HKDI）合作，邀請其為譚仔姐姐設計25年後的制服，並舉行時裝騷，一眾模特兒與譚仔姐姐一齊行catwalk。

譚仔姐姐造型

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制服設計款式相當得意，有學生將生菜融入設計，寓意未來與大自然融為一體的趨勢、將東方美學的旗袍跟譚仔話融合、把譚仔姐姐打扮成皇后、譚仔素食主義為題材的制服，將生菜與芽菜與港式的霓虹燈融入設計，套套均創意無限。

今次時裝騷邀請了名模馬詩慧（Janet）助陣，帶領一眾模特兒包括Jessica C.、沈殷怡（Shirley）、劉沛蘅（Hillary）、媚姨與及多位譚仔姐姐，包括譚仔姐姐首席KOL紅梅姐、葵芳店店長菊姐、彩明店店長進姐、東涌店店員珍姐與樂富店店員鈴姐。

譚仔集團主席兼行政總裁劉達民亦有以「時尚教主」造型壓軸出場，Daren表示，這次找來香港知專設計學院的學生合作，想出了譚仔姐姐未來制服設計比賽，給予學生們創意思維與發揮，也寓意譚仔繼續發揮創意、努力發展，繼續成為最受歡迎的米線專門店。

相關報道：譚仔國際2217上市潛水　有貨者睇實3元做防守、冇貨者又可否吸？

【譚仔上市】譚仔2217上市了　譚仔主席告訴你要知的譚仔十件事

【譚仔上市】譚仔三哥中環分店將供應啤酒　11時後有串燒供應

編輯：曾樂詩

*同場加映 →【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 

 

港股 譚仔國際（02217） 米線 香港知專設計學院

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