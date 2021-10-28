【ESG】ESG股票基金投資回報甚參差 專家拆解跑贏玄機

▲ 晨星指，ESG股票基金的5年年率化回報差異甚大，由升21%到包尾者負回報逾一成。

基金投資首重長線回報，據晨星對5年回報的30多隻ESG（環境、社會及管冶）股票基金作大搜查，截至10月18日止，冠軍產品與排榜末者的投資成績相差甚遠，表現最好是聯博美國可持續趨勢基金，5年的年率化回報為21.27%，包尾的基金卻跌逾10%。專家拆解基金呈差天共地的底蘊。

光大新鴻基財富管理基金策畧師梁健兒指，聯博美國可持續趨勢基金跑贏的主因，其投資目標是透過涉足於美國多重產業中，積極面對從聯合國可持續發展目標，衍生出來的環境或社會導向，可持續投資主題的公司領域。目前基金主要投資在IT科技、健康護理及工業領域，合共佔約70%。

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上述最標青基金過去表現較突出，致勝有兩大關鍵，包括：（1）投資於美股，美股在過去數年升幅明顯；（2）配置較高比重於科技股，科技股近年的升勢更領先其他行業。

而截至今年8月底，旗下五大持倉股份分別為Bio-Rad Laboratories佔3.1%、Danaher佔3%、LabCorp佔2.9%、MSCI為2.83%、以及Motorola Solutions佔2.66%比重。

梁健兒補充， 正由於基金主要投資美股為主，因此衡量是否值得買入，可參考美股的投資前景及估值，特別是IT、健康護理及工業的行業企業盈利表現。眼下美股的估值處於偏高水平，投資風險較高，不過，不少企業近日的業績造好，盈利前景改善，長線表現仍正面，惟短線表現可能十分波動。

相反，敬陪末席是景順能源轉型基金，晨星指其5年年率化回報竟跌10.33%，分析歸咎於或受難得一見的負油價等所累。尚幸近期卻勁翻身，今年反彈16%，1年回報更急升51%。

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梁健兒剖析，景順能源轉型基金前身是景順能源基金，今年4月8日更改基金名稱及投資目標。由原本按基本因素管理的能源基金，改為能源轉型基金，重新定位後的策略，將會投資於對轉型至替代能源，以及對在整個經濟體更有效率，以至可持續使用能源作出正面貢獻的公司的股票。

新的投資方式採用量化方針，提供投資於潔淨能源、能源轉型及效率範疇內公司的機會；據此，基金根據專有的綜合主題評分、透過精密的自然語言處理（NLP）技巧來物色公司，而該項評分乃根據未有結構的消息數據，以評估公司對有關能源轉型的重要主題的受惠程度，採用ESG過濾因子以便篩選， 以及使用專有評分以構建組合。

她又說，由於基金的投資目標已有根本性的改變，回報大部份反映傳統能源企業的表現，而能源價格今年已急升，因此基金亦跟隨造好。所以上述基金的過往表現，並未完全反映目前的投資目標。

最後梁健兒提醒，投資ESG股票基金時，可多參考基金往績作評估，比較不同基金的表現，選擇具晨星4星或5星評級的基金。現市況可留意以環球股票為主的ESG股票基金，例如聯博環球可持續趨勢基金、以及安聯全球永續發展基金，主要是基金投資較分散，涵蓋不同股票市場及行業。再者，上述兩隻基金表現不錯，年初至今分別升18.7%及20%，兩者均獲晨星4星評級。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪