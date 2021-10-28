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通脹憂慮續升溫　央行加息潮將至

宏觀解讀 15:44 2021/10/28

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愈來愈多迹象顯示通脹升溫並非暫時性，疫情後全球供應鏈大亂，導致生產成本揚升，勞動力供應在政府豐厚的資助下有所縮減，工資升溫可能會接力推高通脹。能源短缺亦並非短暫現象，原油已企穩每桶80美元以上，在全球各國政府推力碳減排的政策下，未來幾年能源價格將易升難跌。通脹風險殺到，聯儲局主席鮑威爾口風已變，再不輕言通脹只屬暫時性，其他央行亦加快收水及加息步伐，隔夜加拿大央行更意外提前終止買債。筆者認為，投資者須留意息口上揚風險，本輪加息周期的速度將會比金融海嘯後來得更急更快。

中國方面，人民幣在6.38水平未能進一步突破並回調至近6.40關口。筆者對人民幣仍然持悲觀態度，利淡因素仍然較多。中國政府加大力度打壓煤價抽升，或意味電荒及其他供應面限制比預期嚴重。需求面亦不容樂觀，近日中國疫情反彈，非常嚴格的防疫措施將會打壓消費。儘管房地產板塊風險可控，內房債違約潮難言結束，在資金成本攀升及銷情低迷的情況下，房地產投資將會進一步下滑。筆者認為，人民幣將較大機會重返6.4至6.5的區間反覆波動。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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