【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股期結日早段反覆偏軟，恒指午後曾跌逾百點，收報25555點，跌73點，成交1293億元。滙豐 （00005） 股價跌近2%；李寧 （02331） 配股消息後股價急跌，跌逾8%穿配售價，平保 （02318） 績後跌逾2%；ATM逆市升，美團 （03690） 升逾1%，電力股升，資源股跌。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析後市走勢。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：22 - 焦點一： 全球氣候峰會 留意新能源相關股、煤炭價

03：45 - 可留意光伏相關玻璃股：福萊特玻璃 （06865） 、信義光能 （00968）

05：12 - 焦點二：美國聯儲局「收水」留意債息相關股 談匯控 （00005）

07：49 - 金屬價格「收水」前現調整壓力 短期未必轉勢

10：25 - 「收水」前科技股有回吐壓力 留意Apple、Amazon業績

12：01 - 重磅科技港股是吸納時機 看好美團 （03690）

14：25 - 雙十一前可留意阿里巴巴 （09988）

17：48 - 觀眾問股：李寧 （02331） 跌至配股價可重新撈回？

21：12 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 現價可買入？

23：35 - 觀眾問股：中廣核礦業 （01164） 仍有上望空間？

27：03 - 觀眾問股：微盟集團 （02013） 仍有上望空間？

31：32 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.38元有貨 / 甚麼價位可買入？

36：02 - 觀眾問股：中海油 （00883） 甚麼價位可買入？如何部署策略？

39：16 - 港股收市市況速報

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日是期指結算日，恒指走勢偏軟，但未算弱，近期觀望氣氛濃厚，首個支持位看25500點。

兩大焦點︰氣候峰會 + 儲局議息

下周市場有兩大焦點，其一焦點是全球氣候峰會，今年會檢討《巴黎協定》5年成效，加上中美陸續提及碳中和政策，故受市場關注。碳中和政策相關板塊表現不俗，疊加個別行業消息，如發改委提到要訂煤價標準，推低煤炭價格，刺激電力股。投資者須留意煤價波動性，因會左右新能源類股份的走勢。

值得留意光伏玻璃相關板塊，如福萊特玻璃 （06865） 季績勝預期，正控制成本及釋放產能，加上光伏玻璃價格逐步提升，股價走勢有望繼續向好，上試之前高位。

倘美儲局收水 影響3大板塊

另一焦點是儲局議息，估計今次宣布收水，影響多個板塊。

首先是債息相關股，倘美債息抽升，會利好滙豐 （00005） 等國際金融股。

其次是商品，收水對商品有一定壓力，相關股份亦會有調整壓力，但若議息後回穩，亦有機會修復。另外，要留意煤價調整，拖跌煤股，但亦值得放入監測名單，因為若限制煤價波幅，價格升跌將同樣受限。

第三是科技股，會受債息抽升影響，近期衝高後有回吐壓力。若儲局議息不是太鷹，料不會令科技股有很深調整壓力。可先留意今日美股收市後公布業績的亞馬遜（美︰AMZN）和蘋果（美︰AAPL），能否支撑美股大市。一旦科技股轉向，會令香港上市的科技股回調，是吸納重磅科技股的機會。當中較看好美團 （03690） ，因策略上擬轉向零售加科技，若回調至250元以下水平後，可分注買入，而224.8元是止蝕位。雙十一前，若大市沒有顯着調整壓力，電商股有機會成為市場焦點，可留意阿里巴巴 （09988） 。

恒指全日跌73點，報25555點，成交1,293億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰李寧、建行、中廣核礦業、微盟集團、光大環境、中海油︰立即觀看】

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